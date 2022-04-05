Sucuoğlu: Bu devlet, kendi insanına en iyisini sunmak için ayaktadır

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Bakanlar Kurulu toplantısında alınan indirim kararlarının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı “Zorlukları el birliği ve Türkiye’nin desteği ile aşacağız” mesajı verdi.

Ülkenin ekonomik olarak çok zor bir dönemden geçtiğine vurgu yağan Sucuoğlu, “Elektrik faturalarına, tüm imkanlarımızı zorlayarak müdahale ettik” dedi.

Faiz Sucuoğlu’nun açıklaması şöyle:

Değerli vatandaşlarımız,

Bugün gerçekleştirdiğimiz Bakanlar Kurulu toplantımızda, ekonomik ve mali tablomuzu enine boyuna yeniden masaya yatırdık.

Vatandaşımızın satın alma gücünün, son fiyat artışlarıyla son derece olumsuz etkilendiği zaten ortada iken, işletmelerimizin de hesaplamanın üzerinde maruz kaldığı elektrik faturalarına, tüm imkanlarımızı zorlayarak müdahale ettik.

Samimiyetle söylemek istiyorum ki, yaşamakta olduğumuz süreç, ekonomik darboğaz, geçmiş yıllardaki ne oranla kat be kat büyüktür. Bu süreci, muhalefetin suçlama sözleri arasında iddia ettiği "Ben yaparım olur" mantığını asla benimseyemeyiz.

Oturduk, kabinemizde, durum değerlendirmesi yaptık.

Uzmanlarımızın, teknik arkadaşların mütalaalarını değerlendirdik ve elimizden gelen tüm çabayı ortaya koyarak, maddi potansiyelimizin sınırlarını zorlayarak, hem içkide hem elektrik fiyatlandırmasında fiyatları ucuzlattık.

Bu ülke, bu devlet, insanımız nice zorluklar çekmiştir. Bu süreci de el birliği ile ve tabii ki Anavatanımızın sarsılmaz desteği ve katkısı ile aşacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Bu devlet, kendi insanına en iyisini sunmak için ayaktadır.

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05/04/2022 20:33