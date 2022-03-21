Sucuoğlu: Bu sıkıntılı süreci atlatmak için 50 milletvekiline de sorumluluk düşüyor

Meclis Genel Kurulu’nda seçimler ve oylaması yapılacak işler kısmına geçilmeden önce son sözü alan, Başbakan Faiz Sucuoğlu, göreve geldikleri günden itibaren hükümetin Rusya-Ukrayna Savaşı’nın etkileri ile mücadele ettiğini belirterek, savaş nedeniyle hammadde, akaryakıt gibi maliyetlerin 4 kat atmasından dolayı birçok ülkenin etkilendiğini söyledi.

Turizm sektöründe gelirin mart ayında beklenenin altında kaldığını, 1 milyar kapasitesi olan sektörün 200 milyar doların altına düştüğünü kaydeden Sucuoğlu, savaşın sürmesi durumunda, bu süreçte planlanan ek bütçenin yeterli olmayacağını, artırılması gerekebileceğini ifade etti.

Ülke ekonomisinin değerlendirilmesi için oda başkanları, ilgili alanlardaki öğretim üyeleri ve bakanların yer aldığı Ekonomik Üst Kurulu adı altında bir birlikteliğin kurulduğunu söyleyen Sucuoğlu, haftalık toplantılarla bu sürecin birlikte yürütüleceğini belirtti ve üreticinin desteklenmesi yönünde de yarın Tarım ve Ekonomi Bakanları’nın kapsamlı bir toplantı yapacağını bildirdi.

SUCUOĞLU: “HASİPOĞLU’NUN BAKANLIK GÖREVİNDEN İSTİFASININ ARKASINDA ASLA BAŞKA BİR ADRES SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Oğuzhan Hasipoğlu’nun bakanlıktan istifası üzerine ortaya atılan iddialara da değinen Sucuoğlu, çok başarılı bir genel sekreter olan Hasipoğlu’nun Ulusal Birlik Partisi’ndeki sorumluluğunun fazla olmasından ve Bakanlık görevine geldikten sonra, partide bazı zafiyetlerin oluştuğundan dolayı, ortak değerlendirmelerinin ardından, tamamıyla kendi kararıyla istifa ettiğini belirterek, “Bir çok kişinin yapamayacağı fedakarlığı yaptı, teşekkür ederim” dedi.

Kabinedeki değişiklerin ardında bir art niyet olmadığını vurgulayan Sucuoğlu, “O adres, bu adres öyle istedi” iddialarının kesinlikle doğru olmadığını kaydetti. İleriki günlerde de kabinede değişikler olabileceğini, bunu ilk kabine listesini sunarken “Bu bir bayrak yarışıdır. Aynı kişilerle devam edilmesi gerekmez” diyerek belirttiğini söyleyen Sucuoğlu, kimsenin bu durumu başka tarafa çekmemesi gerektiğini belirtti.

CTP milletvekili Erkut Şahali’nin Hasipoğlu’nun istifa ettiği günün sabahı, Başbakan Sucuoğlu’nun bir programa katılarak iddiaları yalanladığını hatırlatması üzerine ise, Sucuoğlu, Hasipoğlu’nun kararının anlık olmadığını, beraber değerlendirildiğini ancak kararın Hasipoğlu’na bırakıldığını ve o gün böyle bir adım atacağını bilmediğinden dolayı programda o şekilde konuştuğunu kaydetti.

Milletvekili Şahali’nin “neden Hasipoğlu’nun yerine bir bakan atamak yerine, Hasan Taçoy’un Dışişleri Bakanlığı’ndan alınıp, Çalışma Bakanlığı’na atandığı ve UBP Parti Meclisi’nde ‘dıştan bakan ataması olmayacak’ şeklinde bir karar çıktığının duyurulmasına rağmen Tahsin Ertuğruloğlu’nun Dışişleri Bakanı görevine getirildiğini” sorması üzerine ise, Sucuoğlu, Taçoy’un Dışişleri Bakanlığının kendisine uygun olmadığı değerlendirmesi üzerine değişiklik yapıldığını, Ertuğruloğlu’nun atanma kararının ise kendi değerlendirmesi sonucunda olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, kabinede başka bir değişiklik yapılacağına dair, şu anda herhangi bir görüşme yapılmadığını söyledi.

“BU SIKINTILI SÜRECİ, PARTİSEL ÇIKARLARI BIRAKIP, BERABER YÜRÜTMEMİZ GEREKİYOR”

“Bu sıkıntılı süreçi, partisel çıkarları bir kenara bırakıp, bu işi birlikte yürütmemiz gerekiyor. Hep birlikte ne yapabiliriz, bu sıkışık süreci, dar boğazı geçirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Her konuyla ilgili, yapıcı, ortaya koyduğunuz katkılar bizim değerlendireceğimiz katkılar olacaktır. Bu konuda herhangi bir art niyetin olmayacağını önümüzdeki sürede göreceğiz” şeklinde konuşan Sucuoğlu, mevcut sıkıntıların giderilmesinin ve halkın rahatlaması için sadece iktidara değil, 50 milletvekiline sorumluluk düştüğünü söyledi.

SUCUOĞLU: “BİZ 13 BELEDİYEYLE SEÇİME GİTMEYE HAZIRIZ. ANCAK DEĞERLENDİRME SÜRECİNE DE AÇIĞIZ”

Sucuoğlu, belediye seçimlerine ilişkin eleştirilere de yanıt vererek, gelecek salıya kadarki süre içerisinde, görüşülebileceğini belirtti.

13 belediye ile seçime gitmeye hazır olduklarını, bir sıkıntı olmadığına inandıklarını söyleyen Sucuoğlu, 28 belediyeyle devam etmeyi asla uygun bulmadıklarını ancak kapsamlı görüşülmek ve konsensüs sağlamak üzere ertelenmesi ve diğer partilerle değerlendirme sürecine girilmesine engel olmayacaklarını kaydetti.

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21/03/2022 18:10