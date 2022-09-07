Sucuoğlu bugün istifasını veriyor

UBP Genel Başkan Faiz Sucuoğlu, bugün görevinden istifa ediyor.

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07/09/2022

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Sucuoğlu bugün istifasını veriyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Faiz Sucuoğlu, bugün görevinden istifa ediyor.
Haber Kıbrıs’a konuşan Sucuoğlu, istifasını doğrudan kendisinin partiye iletmeyeceğini, bir başkası aracılığıyla göndereceğini, istifa gerekçelerini de yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyuracağını söyledi. Sucuoğlu gerekçeli açıklamasını  kısa bir süre sonra sosyal medya üzerinden yapacağını kaydetti. Faiz Sucuoğlu istifası sonrasında bir süre dinleneceğini, milletvekilliği görevine devam edeceğini belirtti. "Durumu bir süre izleyeceğim" diyen Sucuoğlu, parti ileri gelenlerinden kendisine gelen telkinşe görevde kaldığını ancak bu sürecin kendisi için yorucu ve yıpratcı olduğunu anlattı. 

07/09/2022 10:21
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TAGS: faiz sucuoğlu, ubp, istifa, sucuoğlu,
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