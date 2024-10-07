Başbakan Ünal Üstel’e kurultayda ciddi destek veren ve meclis başkanı olmayı bekleyen Faiz Sucuoğlu büyük şok yaşadı.

Başbakanın desteğine rağmen 10 oyda kalan Sucuoğlu, grup toplantısını koşar adımlarla terk etti.

Meclis başkanlık seçimine kalmayan Sucuoğlu, oylamada da hazır bulunmayacak.

Taçoy ile birlikte hareket eden beş vekil ile birlikte, kurultayda Üstel’e destek veren 7 milletvekili ağırlığını Töre’den yana kullandı.

Sucuoğlu kadar, Üstel de büyük şok yaşadı. Milletvekillerinin Üstel’e de bu oylama üzerinden “her kararına onay vermeyeceğiz” mesajı yolladığı net olarak ortaya çıktı.

Bu arada, meclisteki oylamada Töre’nin seçilmesi de garanti değil.

Töre’ye verilen 13 oy dışında muhalefetle birlikte toplam 37 oy daha bulunuyor.