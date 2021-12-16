Sucuoğlu: Cezalar can yakıcı şekilde uygulanacak

Başbakan Sucuoğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’la birlikte bugün Başbakanlık Şeref Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında, vatandaşın ve şirketlerin ekonomik açıdan rahatlatılması için alınan bazı önlemleri paylaştı.

Marketlerdeki fiyat farklılıklarına ilişkin bir soru üzerine Sucuoğlu, market denetimlerinin çok daha sıkı şekilde yapılacağını ve cezaların can yakıcı şekilde uygulanacağını vurguladı.

“Daha acımasız olacağız vatandaşın sıkıntılı durumunu suiistimal edenlere göz yummayacağız” diyen Sucuoğlu, herkesten gerekli hassasiyeti göstermesini istedi.

ATUN: “FİYAT DENETİM MEMURLARI SÜREKLİ SAHADA”

Bir soru üzerine fiyat denetim memurlarının sürekli sahada olduğunu vurgulayan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, bakanlık olarak fiyat değişimlerini çok sıkı şekilde denetlediklerini belirtti.

“Tüketici de hangi malın hangi markette ne olduğunu da takip eder ama biz fahiş bir fiyatın fırsat değerlendirilerek uygulanmasına izin vermeyeceğiz” diyen Atun, Alo 171 hattını zaten bu günler için oluşturduklarını ifade etti.

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16/12/2021 15:29