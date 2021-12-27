Sucuoğlu: Cuma 13. Maaş sürprizi olabilir

Başbakan Faiz Sucuoğlu, devletin ödeme mükellefiyetleri ve ekonomideki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sucuoğlu, bugün Temmuz ayı ek mesailerinin ödendiğini, yarın emekli maaşlarının, Perşembe günü memur maaşları ve belediyelerin yanı sıra taşımacılıkla ilgili ödemelerin yapılacağını, 13. Maaşın da ‘sürpriz’ olarak Cuma, olmazsa, 3 Ocak Pazartesi günü ödeneceğini açıkladı.

11 Ocak’ta öğretmenlerin hazırlık ödeneğinin de yapılacağını kaydeden Sucuoğlu, toplamda 15 gün içerisinde 1 milyar 218 milyon TL’lik ödeme yapılacağını açıkladı.

BRT

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27/12/2021 16:56