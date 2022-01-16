Sucuoğlu: Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs konusundaki çalışmalarına tam destek

UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, “23 Ocak, karmayla dost tanıdık seçimi değil, UBP’ye mühürle, istikrarlı ve refah dolu bir geleceği belirleme seçimidir...” ifadelerinde bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, dün, Gazimağusa’da seçim çalışmaları yürüttü. Sucuoğlu ve milletvekili adayları, Gaziler Derneği, Maraş Bölgesi, Mağusa Türk Gücü ve Çanakkale Spor Kulübü’nü ziyaret ederek, vatandaşlara hitap etti, görüşlerini dinledi.

K.B.K Gaziler Derneği Gazimağusa Şubesi’nde Kıbrıs konusunda mesajlar veren Sucuoğlu, gazi ve şehitlerin emaneti vatan toprağına sonuna kadar sahip çıkacaklarından, gazilerin emin olmasını istedi.

“Anavatan Türkiye ile birlikte Kıbrıs davasını birlikte yürüttüklerine” belirten Sucuoğlu, görüş birliğini, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen gün yaptıkları görüşmede teyit ettiklerini söyledi.

Sucuoğlu, 23 Ocak’ta yapılacak seçimin, sadece ekonomik ve mali değil, siyasi istikrarın oluşması için de “son derece kritik” olduğunu ifade ederek, “Yeni tek partili UBP hükümetinde, siyasi istikrar ve diplomatik akıl yoluyla, Kıbrıs sorununda iki egemen eşitlik temelinde bir görüşme sürecini, Anavatan Türkiye ile birlikte yürüteceklerini” söyledi. Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs konusundaki çalışmalarına “tam destek” verdiklerini de belirtti.

Gazimağusa seçim gezisine Maraş Bölgesi ile devam eden Sucuoğlu ve milletvekili adayları, vatandaşlardan UBP’ye mühürle destek olmasını talep ettiler.

Sucuoğlu, “Bölge bölge geziyoruz. Vatandaşımızı dinliyoruz. Sorunların temeli bellidir. Bu ülke, komplike hale gelmiş sorunlardan bıkıp usanmıştır. Karma karışık koalisyon hükümetleri zaman kaybı yaşıyor ve yaşatıyor. Vatandaş sorunlarına kalıcı çözüm istiyor, koalisyon hükümetleri, didişerek zaman kaybediyor... İşte fırsat... Sandığa gidelim. Güneşin altına mührü vuralım. UBP’ye tek başına hükümet görevi verelim... Bakın görün... Anavatan Türkiye’mizin de desteği ile ülke kısa zamanda ayağa kalkar, istikrarı yakalar... Unutmayalım! 23 Ocak, karmayla dost tanıdık seçimi değil, UBP’ye mühürle, istikrarlı ve refah dolu bir geleceği belirleme seçimidir...” ifadelerinde bulundu.

Kalıcı projeleri, önemli yatırımlarla desteklemek gerektiğini, Türkiye’den büyük yatırımcıların, seçim sonuçlarını beklediğini belirten Sucuoğlu, siyasi istikrarsızlığın, büyük yatırımları ülkeden kaçıracağı uyarısı yaptı.

Mağusa Türk Gücü’nü de ziyaret eden Sucuoğlu, MTG Başkanı Koral Bozkurt tarafından karşılandı. Sucuoğlu, kulübün faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.

MTG’nin kendileri için önemli bir simge olduğunu ifade eden Sucuoğlu, burayı ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Spor kulüplerinin ülke gençliği için bir okul niteliği taşıdığını söyleyen Sucuoğlu, spor kulüpleri için ellerinden gelen katkıyı yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

“Spordaki insanlık dışı ambargoları sona erdirecek çalışmaları, yeni dönemde daha da yoğunlaştıracaklarını” belirten Sucuoğlu, ambargo adı altında Kıbrıs Türk gençliğinin, sporcusunun beceri ve kabiliyetine pranga vurmaya çalışan zihniyetlerle mücadeleyi her platformda sürdüreceklerini söyledi.

Sucuoğlu, Çanakkale Spor Kulübü’nü de ziyaret ederek, vatandaşlarla hem spor hem siyasi sohbette bulundu.

Bu habere tepkiniz:



16/01/2022 16:36