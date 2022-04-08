Sucuoğlu: ''Ekiptekiler Covid’e yakalandı, alkollü içkiye yönelik indirim çalışmaları aksadı''

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08/04/2022

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Sucuoğlu: ''Ekiptekiler Covid’e yakalandı, alkollü içkiye yönelik indirim çalışmaları aksadı''

Kıbrıs Postası'na konuşan Faiz Sucuoğlu, FİF ile ilgili düzenlemeyi yapan ekipteki kişilerin tümünün coronavirüse yakalandığını, bu nedenle çalışmaların aksadığın söyledi.

Alkollü içkilerde FİF’in düşürüldüğü yönündeki açıklamaya karşın karar Resmi Gazete’de yayımlanmadı, indirim uygulamaya girmedi.

Kıbrıs Postası’na konuşan Başbakan Sucuoğlu, FİF ile ilgili düzenlemeyi yapan ekipteki kişilerin tümünün coronavirüse yakalandığını, bu nedenle çalışmaların aksadığını söyledi.

 

 

08/04/2022 16:52
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TAGS: sucuoğlu, covid, alkol
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