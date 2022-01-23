Sucuoğlu: Ekonomik alanda dönüşümü halka hissettireceğiz

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu partide açıklamalarda bulundu.

Sucuoğlu’nun açıklamalardan öne çıkanlar şöyle: Ubp seçimden güçlenerek çıktı. Önümüzde zorlu bir süreç var. 10 yılı etkileyecek ekonomik adımlar ve reformların olacağı bir dönem olacak. Halkımız bizi yüzde 41 oya layık gördüler bizde layık olmaya çalışacağız. UBP zor dönemlerin partisidir. İyi bir ekiple hareket edeceğiz. KKTC'ye inanan ve Türkiye ile birlikte hareket eden bir partiyiz. UBPyi büyütüp daha fazla güçlendireceğiz. 8-10 ay içinde ekonomik alanda dönüşümü halka hissetireceğiz. Mecliste iki büyük parti olmalıdır. Dünyada böyledir. Bizde denge bozulmuştu yeniden denge bulundu. Seçime 5 kala değil seçimden çıkıldığı anda seçim yasası düzenlenmeli. Ekonomide istikrar için ülkede istikrar gereklidir. Kadınlarımızın yanına gençlerimizi de ilave ettik. 17 bin üyenin desteğini aldık ve hissettik. 6 ilçede salonları doldurduk. Biz güçlüysek sizin sayesinde güçlüyüz. UBPnin öyle bir güçlü tabanı varki tavanı bizleri taşır. Taban güçlüyse ve birlikse başarılı olunur. Yarın genel sekreterle konuşacağız. Sonuçlar kesinleşince daha büyük bir kutlama yapacağız

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23/01/2022 23:13