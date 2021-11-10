Başbakan Faiz Sucuoğlu, mevcut hükümet için en önemli konunun ekonomi olduğunu vurgulayarak, sıcak para bulunup ülkeye getirilmesi ve Maliye’nin güçlendirilmesi, bunun için de Ekonomik Örgütler Platformu ve diğer sektör temsilcileriyle birlikte çalışılması gerektiğini kaydetti.

Başbakan Sucuoğlu, Ekonomik Örgütler Platformu temsilcilerini kabul etti.

Kabulde, Ekonomik Örgütler Platformu’nda yer alan Oda ve Birlik yetkililerin yanında, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu da hazır bulundu.

“HAFTAYA 1-2 GÜNLÜK BİR ÇALIŞTAY PLANLIYORUZ… CESUR VE RADİKAL KARARLAR GEREKEBİLİR”

Kabulde konuşan Sucuoğlu, gelecek hafta içerisinde bir-iki günlük bir çalıştay düzenlemek istediklerini, bu çalıştayda “Yeni sektörel açılımlar nasıl yapılır? Turizm ve yükseköğrenimde neler yapılabilir? İnşaat sektöründe, ticaret ve sanayide hızlıca neler yapılabilir? Ne gibi yasal değişikliklere gidilebilir?” sorularına yanıt arayarak, temsilciler ve akademisyenlerle beraber kısa ve orta vadede neler yapılabileceğine karar vermek istediklerini açıkladı.

Sucuoğlu, pratik ve teorik tecrübeye sahip olan sektör yetkililerinin katkısının önemine değinerek, sıkıntılı bir süreçten geçildiğinin altını çizdi ve “Cesur ve radikal kararlar almamız gerekebilir” dedi.

“SEÇİM ÖNCESİ 2 AYLIK BİR DÖNEM BİR HAZIRLIK DÖNEMİ OLACAK”

Hedeflerinin çok hızlı bir şekilde belli konularda ileriye yönelik adım atabilme olduğunu ifade eden Sucuoğlu, ülkenin gelecek 5 yılda kendi ayakları üzerinde durmasının sağlanması için mücadele vereceklerini kaydetti ve şöyle devam etti:

“Bu bir seçim hükümeti. Yaklaşık 70 gün sonra bir seçim var. Yasaya göre Meclis’te seçim kararı alındığı andan itibaren 48 saat içerisinde seçim yasağı girer. Dolayısıyla bu süre içerisinde belli konulara dokunamayacağız ancak en önemlisi hazırlıkları yapmak. Böylece seçimden sonra kurulacak hükümetle birlikte vakit kaybeden ‘start’ı verebilelim. Bana göre bu 2 aylık dönem bir hazırlık dönemi olacak.”

DENİZ: “ERKEN SEÇİM ÖNCESİ KISA SÜREDE NELER YAPILABİLECEĞİNİ DEĞERLENDİRMEMİZ GEREKİYOR”

Platform adına konuşan Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ise, ziyaretlerinin “nezaket ziyareti” niteliğinde olduğunu belirterek, Başbakan Sucuoğlu’nu bu zor süreçte Başbakanlık görevini üstlenme cesaretinden dolayı kutladı ve görevinde başarılar diledi.

KKTC’nin dışa dönük ekonomik yapısından dolayı pandemiden en çok etkilenen ülkelerden biri olduğuna ve bu süreçte Ekonomik Örgütler Platformu’nun, kısıtlı imkanlarına rağmen, istihdam ve işletmeleri korumak adına KKTC tarihinde ilk denilebilecek önlemler aldığına dikkat çeken Deniz, pandeminin ne zaman biteceğinin bilinmediğini, artık pandemi devam ederken ekonominin nasıl geliştirileceği ve istenilen noktaya gelineceği üzerinde çalışılması gerektiğini kaydetti.

Seçim yasaklarının ve erken seçimin bilincinde olduklarını ifade eden Deniz, seçim öncesi kısa sürede bazı dokunuşlarda bulunularak, sıkıntıları gidermek adına adımların atılabileceğini vurguladı.

Deniz, “Erken seçimin ülkemize hayırlı olmasını dileriz. Uzun soluklu bir iktidar çıkartabilecek bir seçim sonucu temenni ediyoruz” dedi.

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10/11/2021 16:02