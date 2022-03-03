Sucuoğlu: Ekonomiyi Kendi Ayakları Üzerinde Durdurmaya Ant İçtik

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 1974 Mutlu Barış Harekatı’ndan bu yana KKTC ve Kıbrıs Türk halkının en zor ekonomik süreçlerden birinin içinden geçtiğine işaret ederek, “Gecemizi gündüzümüze katıyoruz, çalışıyoruz bu ülkeyi, özel sektörü, genel anlamda ekonomiyi bu dar boğazdan çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Ekonomiyi kendi ayakları üzerinde durdurmaya ant içtik” diyerek, bu işi yapabileceklerine inanç belirtti.

Ülkede şu veya bu nedenden dolayı ihmal edilmiş, ötelenmiş çok şey olduğunu, kendilerinin kucaklarında buldukları gerçek durumun hiç iç açıcı olmadığını, ateşten değil lavdan bir gömlek giydiklerinin bilincinde olduklarını vurgulayan Başbakan Faiz Sucuoğlu, halkın büyük umutlar beslediğinin bilincinde olduklarını, onun için sorumluluklarının çok daha ağır olduğunu söyledi.

Öncelikli hedefin sıcak paraya ulaşmak olduğuna vurgu yapan Başbakan Sucuoğlu, cari anlamdaki eksikliğin tamamlanması, cari yatırımların haricinde kendi ayakları üzerinde durabilen bir KKTC yaratılması gerektiğini vurguladı.

Ortaya koydukları hedefler ve çalışmaların başarıya ulaşabilmesi için yasal anlamda düzenlemelerin gerçekleşebilmesi için kararlılık ve motivasyonun en yüksek seviyede devam etmesi gerektiğini ifade eden Başbakan Sucuoğlu, inanç ve umutlarını kaybetmediklerini, bıkmadan usanmadan çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini ve edeceklerini kaydetti.

Paydaşları, iş adamlarını, odaları yok saymadan onlarla sürekli temas içinde olduklarını, onların verdikleri ve verecekleri katkıları çok önemsediklerini belirten Sucuoğlu, “Birlikte çalışmanın, birbirine destek, omuz vererek çalışmanın esasında bizi başarıya götüreceğine inanan bir ekibiz” şeklinde konuştu.

Ülkede zaman zaman kurumlar, başta Kıb-Tek olmak üzere tekrardan ayağa kaldırma anlamında belli açılımlar yapılmak zorunda olacağını vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, belli bir süre sistem oturana, dengeler tekrardan yerini bulana kadar bir müddet ekonomi ve piyasadaki bu dalgalanmanın devam edeceğini söyledi.

Başbakan Sucuoğlu, “doğru adımlar atılırsa, tahmin ediyorum 10-12 ay içerinde ülke ekonomisi ve piyasada hissedilir bir şekilde rahatlama olacak, arkasından da hissedilir bir olumlu hava artarak devam edecektir” dedi.

Hükümet programının okunmasının ardından TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan ve hükümet programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu, öncelikli hedefin sıcak paraya ulaşmak olduğuna vurgu yaptı.

Başbakan Sucuoğlu, cari anlamdaki eksikliğin tamamlanması ve cari yatırımların haricinde kendi ayakları üzerinde durabilen bir KKTC yaratılması gerektiğini söyledi.

Bunun için aylık belli bir miktar ekstra getiriye ihtiyaç olduğunu ifade eden Başbakan Sucuoğlu, bunların olabilmesi için ilk adımın Kripto para, FOREX ve Sanal Bet’in yasallaştırılması olduğunu anlattı.

Sanal Bet Yasası’nın hazır olduğunu, rötuşlarının yapıldığını, hükümetin güven oyu alması ardından önümüzdeki hafta geçirileceğini, FOREX’in hazır olduğunu, Kripto para çalışmalarının bittiğini, konunun uzmanlar tarafından değerlendirildiğini aktaran Başbakan Sucuoğlu, bunların çok hızlı yürürlüğe sokulması gerektiğini, bunların yasallaştırılması sonrasında gelecek vergiyle ülkenin belli oranda sıkıntısının giderileceğini kaydetti.

Bunu hızlıca başardıktan sonra halkın en çok şikâyet ettiği pahalılık konusunda adımlar atılacağını vurgulayan Başbakan Sucuoğlu, konunun yerinde tespit edileceğini söyledi.

PAHALILIĞIN GERÇEK SORUMLUSU TESPİT EDİLECEK… SUİİSTİMAL VE VURGUN YAPMAYA ÇALIŞANLARIN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMAYACAK

Başbakan Sucuoğlu şöyle devam etti:

“Ben süpermarketlerle görüşüyorum, süpermarketler diyor ki, getirin faturaları kaça alıp sattığımı göstereyim. O zaman bu pahalılık nereden, dünya konjonktürü, pandemi, şu andaki savaşın etkileri var. Ama bunun gerçek anlamda sebebini bulup halka anlatmak lazım. Gidip yerinde alışveriş yapacağım. Örneğin Tatlısu’daki bir seraya gidip oradan bir kilo domates alacağım ve kaça olduğunu soracağım. Ardından bir süpermarkete gideceğim ve kaça olduğuna bakacağım. Bakalım bunun sorumlusu kimdir. Arada gerçekten iddia edildiği gibi bir şey varsa bunu ortaya çıkarıp, gerekli tedbiri alalım.”

Hızlı bir denetim yapılacağını, gerçekten bu sıkıntılı süreci suiistimal etmek ve vurgun yapmaya çalışanlar varsa hiç gözünün yaşına bakmadan ismiyle basında bunun paylaşılacağını belirten Başbakan Sucuoğlu, “Ummuyorum, tahmin etmiyorum, yakıştırmıyorum ama böyle bir şey varsa bunu yapanların yanına kalmaması lazım” dedi.

İŞSİZLİK…

İşsizlik konusunda da değerlendirmelerde bulunan Başbakan Sucuoğlu, ülkede çok ciddi ihtiyaç olmasına rağmen bir süredir üçüncü ülkelerden işçi gelmediğini, ancak belli iş kollarında da ülkede çalışacak insanın bulunamadığını kaydetti.

Eğitim sisteminin, herkesi üniversiteli, yüksek lisanslı ve doktoralı yaptığını ifade eden Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Doktora yapan bir kişi gidip inşaatta çalışmaz. İşin özü küçük toplum olma ve eğitim anlamındaki sıkıntı. Bana göre teknik eleman yetiştirecek, teknik okulların teşvik edilememesi en büyük sorun. Bu okulların albenisinin arttırılması gerekir. Gelişmiş ülkelerde ortaokulu bitiren öğrencilerin yaklaşık yüzde 85’i teknik okullara, meslek okullarına giderek teknik ara eleman olur ve güzel para kazanır. Yüzde 15’i de liselere giderek, doktor, avukat mühendis olur” dedi.

Sorunun ancak, eğitim sisteminde değişlik yapılmasıyla ve toplumun bu konudaki bilincinin oluşmasıyla çözülebileceğine dikkat çeken Başbakan Sucuoğlu, mantalite değişikliğinin yaratılması gerektiğini söyledi.

Belli sektörlerde ciddi boyutta çalışana ihtiyaç olmasına rağmen yerli işçi bulunamadığına dikkat çeken Başbakan Faiz Sucuoğlu, maaşların düşük olması ya da çalışma koşullarının tartışmaya açık başka bir konu olduğuna dikkat çekti.

Yapılacak çalışmalar konusunda da bilgiler veren Başbakan Faiz Sucuoğlu, yabancılara satılan mallardaki tapu harcı konusunda bir takım çalışmaları bulunduğunu, ülkeye çok ciddi yatırımcı ilgisi bulunduğunu, bunların direkt yatırıma sevk edileceğini, vergi adaletinin sağlanacağını, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi anlayışının yaratılacağını, bunun çalışmalarının hızlı bir şekilde yapılacağını kaydetti.

Ülkede, işverenlerin, yani özel sektörün sıkıntılarının hızlı bir şekilde giderilmesi gerektiğine işaret eden Başbakan Sucuoğlu, Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı’na yatırılan prim miktarını dengeye koyacak ve bir miktar katkı verilmesinin öngörüldüğü bir açılımın gündemlerinde olduğunu söyledi.

Başbakan Sucuoğlu, bunun için yapılan hazırlıkların ise son safhasına geldiğini aktardı.

YABANCI YATIRIMCILARDAN CİDDİ TALEP VAR…

Yatırımlar konusundaki soruları da cevaplayan Başbakan Sucuoğlu, dile getirilen yatırımların sağlık, turizm gibi alanlarda yapılacağını, örneğin ülkede Hint Keneviri yetiştirilmesi konusunda bir yasa hazırlandığını ve kısa bir süre sonra Meclis’e gönderileceğini, bu konuda çok ciddi bir potansiyel görüldüğünü anlattı.

Turizm alanında özellikle geriatri; yani yaşlı bakım evi, sağlık turizmin daha ileriye taşınması; tüp bebek ve saç ekimi, ilaç üretimi, uçak şirketi kurma anlamında talep olduğunu, 3-4 tane ciddi firma olduğunu belirten Başbakan Sucuoğlu, “Pandemi KKTC’nin keşfedilmesinde biraz işe yaradı. Bir çok insan KKTC devletini, Kıbrıs’ın nerede olduğunu öğrenmiş oldu. İnsanlar evde otururken sürekli internette gezme suretiyle ülkemizden haberdar oldu. Yemen, İran, Almanya’dan, Fransa’dan yatırımcılar bizimle temasa geçti” dedi.

Yasaların geçmesi ve ekonomideki sıkıntıların tam anlamıyla aşılabilmesi için 8-10 veya 10-12 ay gibi bir süre öngördüklerine dikkat çeken Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Belli konularda acı reçete olacak başka çaresi yok ama ondan sonraki süreçte ülkeyi düze çıkarma adımları yavaş yavaş atılmaya başlanacaktır” dedi.

Bir soru üzerine yatırımlar için herhangi bir yasal düzenleme veya yasa çalışmasına ihtiyaç olmadığını, önemli olanın sistemin çalışması olduğuna dikkat çeken Başbakan Sucuoğlu şöyle devam etti:

“Sitem çok dağınık. Bunların hepsini Başbakanlık altında bir dairede toplayacağım. YAGA’yı da aktif hale getireceğiz. Yatırımcıların önünü hızlı bir şekilde açmak, gerekli izinlerin almak için çalışabilecek bir ekip kurmayı düşünüyoruz ki daha fazla yatırımcıyı ülkeye getirelim ama bunu yaparken de yatırımcıyı prosedürlerle bıktırıp usandırmayalım.”

“EK BÜTÇE İÇİN ÇALIŞMALAR GÜVENOYUNDAN SONRA BAŞLAYACAK”

Dövizin aşırı şekilde değer kazanmasıyla ciddi bir bütçe açığının ortaya çıktığını, bunun da ancak bir ek bütçeyle telafi edilebileceğini vurgulayan Başbakan Faiz Sucuoğlu, bunun için de çalışmaların hükümetin güvenoyu almasının ardından başlayacağını kaydetti.

Ekonomi konusunda üretime yönelik teşviklerin arttırılması için çalışmalar da yapılacağını ifade eden Başbakan Sucuoğlu, pandemi, arkasından gelen Rusya-Ukrayna savaşının dünyada olduğu gibi, ülkede de çok ciddi sıkıntılar yarattığını, bunun da yerel üretim çarkının dönmesi gerektiğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, “En basiti bizim en azından, arpa ve buğday gibi belli konularda kendimize yetebilmemiz gerekir. O yönde çok daha ciddi tedbir ve teşvikler yapılması lazım. Üretime yönelik nelerin daha fazla yapılabileceğinin önünün açılması lazım” dedi.

HAYAT PAHALILIĞININ DURDURULMASI ŞU ANDA GÜNDEMDE YOK

Hayat Pahalılığı ödeneğinin kaldırılacağı yönündeki iddiaları da yanıtlayan Başbakan Sucuoğlu, bugün için böyle bir düşünceleri, olmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

“Şu anda öyle bir durum gündemde yok. Ancak eğer bütçesel anlamda herhangi bir sıkıntıya girilirse alternatiflerin hepsinin değerlendirilecek. Bu daha önceden de yapıldığını gibi zamana yaymak şeklinde olabilir.”

İLAÇ SIKINTISI… “PARAMIZ OLMASINA RAĞMEN İLAÇLARI DÜNYADA BULMAK ZOR”

Pandemi ve ham maddeye ulaşım sıkıntıları nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’nin ilaç ihracatını durdurduğunu, birçok ülkenin ilaç sıkıntı yaşadığını, KKTC’nin de bunlardan biri olduğunu söyleyen Başbakan Faiz Sucuoğlu, KKTC’ye yüzde 80’e yakın ilacın Türkiye’den geldiğini, geçen hafta TC Sağlık Bakanı’na konuyu ilettiklerini anlattı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin de sorunu TC yetkililerine yazılı olarak ilettiğini ve ilaç yasağı listesinden KKTC’nin çıkarılmasını istediğini belirten Başbakan Sucuoğlu, her yılın şubat ayının ilaç zammının yapıldığı zaman olduğunu ve bir müddet sonra ilaç tedarikinin zamlı fiyatlarıyla rahatlayacağını kaydetti.

Başbakan Sucuoğlu, bu sıkıntının her yıl şubat ayında yaşandığına işaret ederek, kanser ilaçları ve diğer spesifik, çok sık görülmeyen hastalıklarla ilgili ilaçları bulmak ve tedarik etmekte zorlandıklarını belirtti ve “paramız olmasına rağmen şu anda bunları dünyada bulmak zor” dedi.

Yeni hastane konusunda da bilgiler veren Başbakan Sucuoğlu, TC Sağlık Bakanı’nın kendilerine yeni hastanenin temelinin 2022’nin ilk altı ayında atabilecek durumda olduğu bilgisini verdiğini, ancak dövizin yükselişi, bütün dünyayı kasıp kavuran fiyat artışlarının bütün hesap ve kitabı bozduğunu kaydetti.

Gecikme sebebinin de yeni koşullara göre yeniden fiyatlandırma, yeni fiyatlandırmaya bağlı yeniden ihaleye çıkma süreci olduğunu belirten Başbakan Sucuoğlu, fiyat farkının oldukça yüksek çıkması nedeniyle ihalenin iptal edildiğini söyledi.

Diğer projeler hakkında bilgiler veren Başbakan Sucuoğlu, marinalar konusundaki projenin gündemlerinde olduğunu ve bu konuda ciddi bir talep olduğunu, özellikle Lapta bölgesi, Güzelyurt, Karpaz bölgesinde, Doğu Akdeniz’de yat turizmi konusunda çok ciddi zafiyet olduğunu, yat limanı inşa etme anlamında ciddi bir talep olduğunu kaydetti.

Bu habere tepkiniz:



03/03/2022 14:35