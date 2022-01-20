ads

Sucuoğlu: Elektrikte sorunların çözülebilmesi için çalışıyoruz

ads ads ads ads ads
20/01/2022

ads
ads
ads
Sucuoğlu: Elektrikte sorunların çözülebilmesi için çalışıyoruz

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi'nin sorularını yanıtlayan Başbakan Faiz Sucuoğlu Teknecik elektrik santralinde 17 MV'lık bir ünitenin bozulduğunu ve tamiri için gereken parçanın Finlandiya'dan ancak 2 3 aya geleceğini açıkladı.

Sucuoğlu dün akşam itibariyle AKSA'da 3 santralin devre dışı kaldığını bugün itibariyle ise AKSA'nın %98 aktif olduğunu söyledi.  

Başbakan Sucuoğlu elektrikte sorunların çözülebilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı

20/01/2022 09:23
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: faiz sucuoğlu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.