Sucuoğlu: Elektrikte sorunların çözülebilmesi için çalışıyoruz

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi'nin sorularını yanıtlayan Başbakan Faiz Sucuoğlu Teknecik elektrik santralinde 17 MV'lık bir ünitenin bozulduğunu ve tamiri için gereken parçanın Finlandiya'dan ancak 2 3 aya geleceğini açıkladı.

Sucuoğlu dün akşam itibariyle AKSA'da 3 santralin devre dışı kaldığını bugün itibariyle ise AKSA'nın %98 aktif olduğunu söyledi.

Başbakan Sucuoğlu elektrikte sorunların çözülebilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı

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20/01/2022 09:23