Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu, haziranda yapılması planlanan UBP Kurultayı’nda yeniden aday olduğunu belirtirken, aday olacakların bundan sonra müdahale davet etmemesi gerektiğini söyledi. Sucuoğlu, “Müdahaleye davet eden ve ettiren suçludur. Demokrasimiz yaralanır. Bize ders olsun, bir daha yaşanmasın. Sıkışılan anlarda, seçime müdahale yanlıştır” dedi.

UBP kurultayına yaptırılan müdahalelerden dolayı, yaptıranların da pişman olduğunu belirten Sucuoğlu, kurultayda yaşananların hem zaman hem de güven kaybettirdiğini söyledi. Sucuoğlu, “Telkinler olmayacağı için tekrar aday oldum” dedi.

Dr. Faiz Sucuoğlu, Haber Kıbrıs WEB TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Er meydanına çıkıyorsanız kendinize güveneceksiniz”

Faiz Sucuoğlu, UBP kurultayında yapılan telkinlerden dolayı adaylıktan çekilmesi ve tekrar aday olacağını açıklamasıyla ilgili şöyle konuştu:

“Kurultayda herkes kişisel olarak desteklerini verdi. Er meydanına çıkıyorsanız kendinize güveneceksiniz. Birilerinden yardım beklemeyeceksiniz. Müdahaleye davet eden ve ettiren suçludur. Demokrasimiz yaralanır. Bize ders olsun, bir daha yaşanmasın. Sıkışılan anlarda, seçime müdahale yanlıştır. Kazanmayan kazananı tebrik eder. En büyük güvencem ve rahatlığım geçmişimdir. Yaptığım bakanlıklar ve icraatlardır. Alnımız temizdir.”

“Kurultay haziranda yapılmalı”

UBP kurultayının haziranda yapılması için tüm UBP milletvekilleri arasında görüş birliği olduğunu ve parti meclisinde karar alınacağını anlatan Sucuoğlu, “Ekimi geçirmemek lazım, aksi takdirde kayyum gelir” dedi.

“Telkinler olmayacağı için tekrar aday oldum”

UBP kurultayına yaptırılan müdahalelerden dolayı yaptıranların da pişman olduğuna vurgu yapan Sucuoğlu, “Kurultayda yaşananlar zaman ve güven kaybettirdi. Telkinler olmayacağı için tekrar aday oldum” dedi.

“Kendine güvenen seçime girsin”

Sucuoğlu, UBP kurultayında yaşananların birçok partide yaşandığını ve yanlış olduğunu belirterek, “Partiler ve ülke kaybeder. Sonunda ölüm yok, kaybedersen bir sonraki seçime hazırlanırsın. Birilerinden yardım beklenmemeli kendine güvenen seçime girsin” dedi.

“Tek adaylı seçimin tadı tuzu yoktur”

Ülkenin geçtiği süreçten dolayı tekrar seçimli kurultaya gidilmediğini ve tek adayla kurultay yapıldığını ancak tek adaylı seçimi sevmediğini anlatan Sucuoğlu, “Atama ile yapılan rakipsiz seçimin tadı tuzu yoktur. İki kez ilçe başkanlığı yaptım karşıma aday çıkmasını istedim ancak çıkmadılar” diye konuştu.

“Genel sekreterliğe şimdilik iki aday var”

UBP’deki genel sekreterlik seçimiyle ilgili konuşan Sucuoğlu, “Özdemir Berova ve Oğuzhan Hasipoğlu Genel Sekreterliğe aday olacağını ve kararlarından geri dönmeyeceklerini açıkladı. Bu sayı daha da artabilir. Tek adaylı seçim yapılmasını ve bu konuda zorlanmasını doğru bulmuyorum. Böyle bir demokrasi olmaz. Bu davranış, küskünlük, gruplaşma ve kutuplaşmayı getirir” dedi.

“Meclisteki seçimde organize bir olay olmadı”

Meclis başkanının 4’ncü oylamada seçilebilmesiyle ilgili konuşan Sucuoğlu, “Organize bir olay olmadı. Kişisel ve vicdani bir olaydır. Kimin kabul veya ret verdiğini kimse bilmiyor” ifadelerini kullandı.

“Üye, oy vermediği adayı sahiplenmez”

Adayların üyenin süzgecinden geçmesi gerektiğinin altını çizen Sucuoğlu, “UBP’nin geleneğidir. Üye, oy vermediği adayı sahiplenmez. En az kontenjandan kazanan adaylar UBP’den çıkar. Parti içinde birinci çıktım ayrıca seçimlerde de birinci çıktım. Üyenin nabzı genel seçimlere de yansır dedi.

“Bakan yapılmadım diye kırgın değilim”

Azınlık hükümetinde bakan yapılmamasıyla ilgili gelen soruyu da cevaplayan Sucuoğlu, azınlık hükümetinde bakan yapılma konusunda beklentisi olmadığını ve görev verilmedi diye kırgın olmadığını söyledi.

“Sektörler arası yatay geçişler yaşandı”

Koronavirüs nedeniyle yapılan yardımlarla ilgili konuşan ve “1500 TL katkının neden çalışana değil de işverenlere verildi?” sorusunu yanıtlayan Sucuoğlu, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının en büyük avantajı müdürlerin ve müsteşarların atama olmaması ve bakanlıktan yetişmesidir. Onların çalışmaları doğrultusunda çalışmalar yapıldı. Çalışanlarda sektörler arası yatay geçişler yaşandı. Katkılar, işçi yerine işverene bundan dolayı verildi. İşvereni korumak için bu uygulama yapıldı ancak işçilerin haklarını gasp edenler de oldu” ifadelerini kullandı.

“Gözümü UBP’de açtım burada kapatırım”

“Başka bir parti kurması gerektiğiyle” ilgili izleyicilerden gelen soruyu da cevaplayan Sucuoğlu, “Gözümü UBP’de açtım burada kapatırım. Mücadeleye partide devam edeceğim” diye yanıt verdi..

“Erken seçim Ekimde olmalı”

Sucuoğlu, erken seçimle ilgili değerlendirmesinde ise “3 Şubata kadar bütçe görüşmeleri devam eder. Bütçe geçirildikten sonra erken seçime gitmek yanlıştır. Seçim yasakları vardır. Haziran’da erken seçim olmaz makul tarih Ekimdir” dedi.

“DP ve YDP’nin UBP’ye ayar vermesi kabul edilemez”

3 milletvekili olan DP ve 2 milletvekili olan YDP’nin, 21 milletvekili olan UBP’ye meclis başkanlığı seçimi üzerinden ayar vermeye çalışmasını ‘Kabul edilemez’ olarak niteleyen Sucuoğlu, “Herkes kendi partisine baksın. Maaşların ne zaman ödeneceğini açıklamak Ekonomi Bakanının değil başbakanın görevidir” ifadelerini kullandı.

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25/01/2021 22:42