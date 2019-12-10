Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, BRT’de #burasıönemli programında Türkiye ile imzalanan Genel Sağlık Sigortası Mutabakatı’nı değerlendirdi.

Sucuoğlu Türkiye ile imzaladıkları Genel Sağlık Sigortası Mutabakatı’nın ülke için bir mihenk taşı olduğunu söyledi..

Sucuoğlu, çalışmanın tam anlamıyla 3 yıl içinde yürürlüğe gireceğini bugün bakanlıktan bir heyetin Ankara’ya gittiğini açıkladı.

Konunun 1990’lı yıllarda gündeme geldiğini hatırlatan Sucuoğlu, 25 yıldır tartışılan konuda ilk kez somut eyleme geçtiklerini söyledi.

2008’de uygulamaya geçen Türkiye’nin deneyimlerinden yararlanmak istediklerine vurgu yapan Sucuoğlu, “ Neden bu imzayı attık? Çünkü benim hastanelerden yana bağrım yanık. Eğer imza atsaydım, Sayın Cumhurbaşkanı’nın da dediği gibi nüfüs çok arttı, hastaneler yetmiyor konuşması olmayacaktı. Belki de Lefkoşa’da hastane karkası atılacaktı. Projelerin tümü bitirilecekti” dedi.

4’lü hükümet döneminde de konunun ötelendiğini belirten Sucuoğlu, “ Paranız varsa yaparsınız… Getirin parayı da biz yaparız dediler. Paran yok… Desteği TC’den almamız gerekirdi… İşte Genel Sağlık Sigortası da bu hale düşmemek için bu imza bir mihenk taşıdır… Bu imza atıldıktan sonra biz burada olmasak da bizden sonra gelecek olanlar bunu devam ettirmek zorunda” diye konuştu…

Çalışmanın 3 yıl içinde hayata geçeceğini belirten Sucuoğlu, “En geç 2022 Yılı sonuna bu işi bitireceğiz” dedi…

İmza ile iki komitenin ortak çalışacağını ifade eden Sucuoğlu, çalışmalara hemen başladıklarını, bakanlıktan bir heyetin bugün Ankara’ya gittiğini açıkladı.

Sucuoğu, “İmzalanan mutabakat ile iki ülke, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’de uygulanacak olan Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı ile Tüzüklerinin hazırlanması, Genel Sağlık Sigortası uygulamasının ve diğer altyapı olanaklarının geliştirilmesi, Genel Sağlık Sigortası sisteminin sürdürülebilirliğinin ve etkinliğinin sağlanması ve bu konudaki bilgi, tecrübe ile iyi uygulama örneklerinin paylaşılması hususlarında işbirliği yapacak” bilgisini verdi.

Bakan Sucuoğlu, “ Geri ödeme sistemi ve diğer bilişim sistemleri, Sağlık Hizmeti Sunucuları ve bunlar ile yapılan sözleşme ve protokollerin taslak hazırlıkları ile Sağlık Hizmet Sunucularının denetim uygulamaları konularının da ele alınacağını anlattı.

Sucuoğlu, “ 3 yıl içinde tüm sistemi oturtuktuktan sonra, sağlıkta entegre olmak gündeme gelecek… Evet! Sistemimizi, otomasyonumumuzu hazırladığımız anda, Türkiye’de gidip muayene olabileceğiz… Ev ödevimizi yaparsak, görevdeysek biz bu entegrasyon sistemini 1 haftada sağlarız” dedi.

Genel Sağlık Sigortası için yapılacak kesintilerle ilgili soru üzerine Sucuoğlu, “Şu an net değil… Hesabı kitabı yapılacak…Prim artacak gibi görünüyor… Ama bu artırma, hizmet sunumu ile birlikte başlayacak” yanıtı verdi.

Sucuoğlu, sistemin hayat geçmesiyle halkın sunulan sağlık hizmetinde kalitenin artacağını, devlet hastanelerindeki yükün de azalacağını sözlerine ekledi.

BRT

10/12/2019 21:09