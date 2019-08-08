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Sucuoğlu: Erenköy Direnişi Şanlı Bir Destan

Sucuoğlu, 8 Ağustos 1964’teki Erenköy Direnişi’nin,  Kıbrıs Türk mücadele tarihine şanlı bir destan olarak yazıldığını belirtti.

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08/08/2019

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Sucuoğlu: Erenköy Direnişi Şanlı Bir Destan

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 8 Ağustos 1964’teki Erenköy Direnişi’nin,  Kıbrıs Türk mücadele tarihine şanlı bir destan olarak yazıldığını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun Erenköy Direnişi’nin 55’inci yıldönümü mesajı şöyle:

“ Erenköy’de 8 Ağustos 1964’te verilen mücadele şanlı tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Kahramanlık destanı yazan halkımız Erenköy direnişi ile tüm dünyaya kararlılık ve mücadelesini göstermiş , hiçbir baskı karşısında boyun eğmeyeceğini ortaya koymuştur.

Türk Savaş uçaklarının desteğinin yanında, Erenköy’ü korumak için 500’e yakın öğrenci Erenköy’e gizlice gelerek, savunma ihtiyacı olan halkın yanında olmuş, direnmiştir.

Kıbrıs’ta bugün özgür insanlar olarak varlığımızı sürdürüyorsak işte bu  kahramanca  mücadelelerin bir sonucudur.

Erenköy direnişinin 55. yılında, pilot yüzbaşı Cengiz Topel  başta olmak üzere,  tüm şehitlerimizi rahmetle anarken , gazilerimize  şükranlarımı sunarım.”

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TAGS: Faiz Sucuoğlu, 8 Ağustos, Erenköy Direnişi, haber, kıbrıs
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