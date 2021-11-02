Sucuoğlu: Erken seçim konusunda görüşlerimiz aynı

Hükümet kurma görevini alan UBP’nin yeni Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, TDP heyeti ile görüştü. Görüşme sonrası basına açıklama yapıldı

Cemal Özyiğit: UBP bir geçiş hükümeti düşünüyor. Bu konuyla ilgili düşüncelerini paylaştılar. Hep birlikte göreceğiz. En erken tarihte bir seçimin netleşmesini istiyoruz. Partizanlığın olmadığı salimen en uygun şekilde halkın iradesini özgürce yansıtacağı bir sürecin ilerlemesini istiyoruz. Gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz. Biz bu görüşmemizi parti yetkili organlarımızda değerlendireceğiz. Toplumcu Demokrasi partisinin meclis çoğunluğu bulunacak bir hükümette yer alması şu an için mümkün değil ancak tüm partilerin gireceği bir hükümet olursa onu değerlendiririz.

Faiz Sucuoğlu: Erken seçim tarihi ve yapacağımız erken seçim sürecine kadar neler planladığımızı görüştük. Erken seçim konusunda görüşlerimiz aynı. En kısa zamanda bir erken seçimde birlikte olumlu oy çıkacağı görüntüsü var. Meclisin toplanamaması ciddi bir güven kaybına neden oluyor. Görüş birliği en erken zamanda bir erken seçimdir. Bütçe ve geçmesi gereken bazı yasalar var. Ülkeyi seçim öncesi tamamlanması noktasında da bir görüş birliği vardır. 1-2 gün içerisinde bunları çalışıp son kararı vereceğiz.

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02/11/2021 17:54