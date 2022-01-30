Sucuoğlu: Gençliğe ve spor yatırımlarına önem vermeye devam edeceğiz

Başbakan Faiz Sucuoğlu bugün Girne Avrasya Teakwando Merkezi’nde düzenlenen “Martial Arts Oscar Ödül Töreni”ne katıldı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, törende yaptığı konuşmada, gençliğe ve spor yatırımlarına önem vermeye devam edeceklerini söyledi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre ödül töreni öncesinde teakwando, judo, karate aikido ve kungfu gösterileri de yapıldı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu törende yaptığı konuşmada, sporun gençler için önemine değinerek spora yapılan yatırımların gençliğe ve çocuklara yapıldığını bu nedenle buna büyük önem verdiklerini kaydetti.

Başbakan, Federasyonun çeşitli uluslararası yarışmalarda yer aldığına da dikkat çekerek KKTC bayrağını uluslararası yarışmalarda büyük bir başarıyla dalgalandırdığını belirtti ve başarılarının devamını diledi.

Sucuoğlu, göreve geldikten sonra Avrasya Teakwando Merkezi’nin ısıtma-soğutma sisteminin yapılmasına önem verdiklerini ve konunun ihale aşamasına geldiğini ancak seçim yasaklarının devreye girmesi üzerine ihalenin sonuçlanamadığını anlattı.

Konunun takipçisi olacağını kaydeden Sucuoğlu, kurulacak yeni hükümetin ilk görevleri arasında bu konuyu ele alarak ihalenin derhal sonuçlandırılması için gerekenin yapılacağı sözünü verdi.

Sucuoğlu, sporcuların soğukta paltolarla spor yapmaya devam etmesinin kabul edilir olmadığını ve bunun hükümetin bir ayıbı olacağına da dikkati çekerek bu salonun hem ısıtma hem de soğutma sisteminin yapılarak bu sorunu ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Gösteriler sırasında hem gençlerin hem ailelerin heyecanına tanık olduğunu belirten Başbakan Faiz Sucuoğlu, sporun sağlıklı nesiller için, gençlerin ve çocukların disipline olması için çok önemli olduğunu ve bu nedenle spora yapılacak yatırımın gençlere ve geleceğe yapılacağına dikkat çekti ve “Biz gençlere büyük önem veriyoruz” dedi

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi ve Oscar ödülleri sahiplerine verildi. Törene KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, bakan ve milletvekilleri yanı sıra çok sayıda sporsever de katıldı.

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30/01/2022 17:32