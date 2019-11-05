Sucuoğlu: Genel Sağlık Sigortası Eylem Planı hazır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Genel Sağlık Sigortası eylem planının hazır olduğunu, 2020 yılında Meclise sunulacağını açıkladı.

“Genel sağlık sigortası 2019-2021 eylem planı hazırlandı. Genel Sağlık Sigortası Yasası 2020 yılında Meclise sunulacak. Eylem planı da Türkiye ile imzaya hazırdır. Yetkililer geldiğinde protokol imzalanacak, bu eylem planı olacak” diyen Faiz Sucuoğlu, eylem planında TC ile yapılan uzun görüşmeler sonunda mutabakat sağlandığını ve protokol imzalanacağını kaydetti.

Hastanın doktor, hastane seçme hakkı olacağını ifade eden Sucuoğlu, “Otomasyon sistemi oturmuş olacak, ilacımı alamadım, kuyruğa girdim şikayetler geride kalacak” dedi.

MUHACERET YASASI… 90 GÜN SÜRE

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Meclis’ten oy birliği ile geçen Yabancılar ve Muhaceret Yasası hakkında detaylı açıklama yapan Sucuoğlu, yasanın Cumhurbaşkanlığına gidip imzalanarak yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Yasanın KKTC sınırları içerinde olup kayıt dışılığa düşen çalışanları ilgilendiren bir yasa olduğunu belirten Faiz Sucuoğlu, “ 90 gün süre var. Resmi gazetede yayınlandığı günden itibaren kayıt dışı olan işçiler iş verenleri ile birlikte gelecekler ve kayıtlarını yapacaklar. Bildirimin başladığı gün itibariyle 40 gün süreleri var” dedi.

YASA…

Yasaya neden ihtiyaç duyulduğunu da anlatan Sucuoğlu, şu ifadelere yer verdi:

“2012 yılında da af çıkarılmış. Devlet Planlama Örgütü’nün ortaya koyduğu kayıt dışı oranı yüzde 14,96. 2016 da bir af daha çıktı, Yüzde 14,31. 2018’de geldiğimizde bulduğumuz DPÖ rakamları yüzde 20,44. Bunun sebebi şu anda bu yasadan sonra gelen işçinin haklarını bilmemesi, dil bilmemesi nedeniyle savrulması, getirilmesi gereken kuralların getirilmemesi. 3. Ülkeden gelen işçilerin son 8 yılda 5,5 kat artmış olması da etken.”

“DİKEY VE YATAY GEÇİŞ…”

Bu yasayla birlikte tedbirlerin de alındığını vurgulayan Bakan Sucuoğlu, esas tedbirin dikey geçişte alındığını ifade etti.

“Bir sektörden başka sektöre geçişi durduruyoruz” diyen Sucuoğlu, öyle bir şeyin olması için işçinin ülkesine gidip 6 ay kalacağını ve 6 aydan sonra ön izin başvurusu yapabileceğini söyledi. Yatay geçişte de şartın olduğunu kaydeden Sucuoğlu, işçiyi getiren kişinin imzası olmadan, işçinin diğer işletmeye geçemeyeceğini söyledi.

Sucuoğlu, yaklaşık 750-800 kişinin sınır dışı edildiğini de vurgulayarak, 8000 civarı kayıt dışı olduğunu, 6000 ve fazlasını kayıt altına almayı hedeflediklerini vurguladı.

“TURİST GELİP KAÇAK DURUMA DÜŞENLERİN ADRESİ MUHACERET”

Faiz Sucuoğlu, yasanın turist olarak gelenleri kapsamadığına vurgu yaparak, “Turistik vize ile gelip kaçak duruma düştüyse onun yeri muhacerettir. Bizim çıkardığımız yasa işçiler ile ilgilidir” ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu yasanın resmiyet kazandığı gün itibariyle 3. ülkelerden istisnai durum dışında işçi getirimini durdurduklarını, bunda amacın içeridekileri kayıt altına almak olduğunu, hedeflerinin 1 ay olduğunu ancak uzayabileceğini söyledi.

İŞSİZ GENÇLERE MAAŞ

Faiz Sucuoğlu, iş veren ve iş arayanların bir birinden habersiz olduğunu ifade ettiği konuşmasında, bir sistem kurduklarını, böylelikle iş arayan ile işverenin buluşacağını dile getirdi.

Sucuoğlu iş müracaatı yapan ama iş bulamayan gençlere de işsizlik maaşı vereceklerini belirtti.

05/11/2019 22:31