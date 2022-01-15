Sucuoğlu: Güneş 24 Ocak sabahı daha parlak doğacak

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu ile milletvekili adayları, Beyarmudu'nda düzenlenen etkinlikte bölge halkı ile buluştu.

Miting havasında geçen gecede, hem Sucuoglu hem de partililer "Birlikte tek başına iktidar" mesajı verdiler.

Türkiye temaslarında oldukça mutlu dönen Sucuoğlu'na ve tüm milletvekili adaylarına, bölge ziyaretlerinde vatandaşların ilgisi daha da artmaya başladı.

Sucuoğlu, diğer bölgelerde olduğu gibi Beyarmudu'ndaki etkinliğe gelişinde de alkış ve tezahüratlarla karşılandı

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu gecede yaptığı konuşmada, "İşte bu güçle tek başına iktidara geleceğiz. Güneş 24 Ocak sabahı daha parlak doğacak. Tek başına ve sıcak daha kucaklayarak, bu güzel ülkemin üzerinde parlayacak" dedi.

Muhalefetin UBP hükümeti için hiçbir mükellefiyeti yerine getiremeyeceğini söyleyerek oy almaya çalıştığını kaydeden Başbakan “Biz bütün mükellefiyetlerimizi yerine getirdik. Maaşlar, 13. Maaşlar, 7 bin TL asgari ücret ve ay sonu maaşlara yansıyacak yüzde 37’lik zammı halkımızın hakkı olanı verdik. Onlar konuşur biz yaparız. İşte UBP nin farkı budur” dedi.

Anavatan Türkiye ile ekonomik işbirliği yanında, Kıbrıs Sorunu'nda da yıllar sonra tam bir uyum sağladıklarını vurgulayan Sucuoğlu, iki egemen eşit devlet statüsünden vazgeçmenin söz konusu olamayacağını, yeni bir takım önemli gelişmeler olabileceğini, Anavatanın her zaman olduğu gibi Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu söyledi.

Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Sorunu'nda ekonomisiyle ve siyasi istikrarıyla güçlü bir KKTC ile yol almak zorunda olduklarını kaydetti.

Bu habere tepkiniz:



15/01/2022 19:45