Sucuoğlu: Haklılığımız ortaya çıktı

Sucuoğlu, UBP Meclis Grubu toplantısı tamamlandıktan sonra basına açıklama yaptı.

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29/07/2022

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Sucuoğlu: Haklılığımız ortaya çıktı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, UBP Meclis Grubu toplantısı tamamlandıktan sonra basına açıklama yaptı. Sucuoğlu eski Maliye Bakanı Sunat Atun'un istifası ile ilgili " Haklılığımız ortaya çıktı. Şu anda yeni bir arkadaş atandı kendisine başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

UBP'de sürekli toplantılar olduğunu belirten Sucuoğlu  "Biz partiye sayın Başbakan da hükümet çalışmalarına yoğunlaştı" dedi.

 

 

29/07/2022 14:59
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TAGS: sucuoğlu, ubp,
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