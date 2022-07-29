Sucuoğlu: Haklılığımız ortaya çıktı
Sucuoğlu, UBP Meclis Grubu toplantısı tamamlandıktan sonra basına açıklama yaptı.
29/07/2022
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, UBP Meclis Grubu toplantısı tamamlandıktan sonra basına açıklama yaptı. Sucuoğlu eski Maliye Bakanı Sunat Atun'un istifası ile ilgili " Haklılığımız ortaya çıktı. Şu anda yeni bir arkadaş atandı kendisine başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
UBP'de sürekli toplantılar olduğunu belirten Sucuoğlu "Biz partiye sayın Başbakan da hükümet çalışmalarına yoğunlaştı" dedi.