Sucuoğlu: Her işçimizin banka hesabına 200 TL yatıracağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu işçiye yapılacak sürprizi açıkladı.

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27/01/2020

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Sucuoğlu: Her işçimizin banka hesabına 200 TL yatıracağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, “KKTC’de çalışan her işçimizin banka hesabına 200 TL yatıracağız” ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu, bu açıklamayı Hakikat TV'de gelen bir soru üzerine yaptı. 

Konu üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirten Faiz Sucuoğlu bunun asgari ücretle ilgisi olmadığını Asgari ücretin de önümüzdeki günlerde netleşeceğini belirtti.

27/01/2020 15:22
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