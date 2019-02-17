Sucuoğlu: Hüdaoğlu günah keçisi seçildi!

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa milletvekili Faiz Sucuoğlu son günlerde gündem haline gelen Kıb-Tek konusu ile ilgili açıklama yaptı. Sucuoğlu’nun paylaşımı şöyle:

KIB-TEK'te ilginç olaylara tanık oluyoruz. "Toplu iş sözleşmesini" yönetim kurulu üyelerinin onayını da alarak imzalayan Yönetim Kurulu Başkanı, ilgili Bakana ve Başbakana bilgi vermediği için görevden alınıyor. CTP, HP ve TDP’li yönetim Kurulu üyeleri görevlerine devam ediyor. Bu nasıl bir Yaman çelişki? Neden sadece YKB Hüdaoğlu günah keçisi seçilmiştir?

Başbakan imzalanan Toplu İş Sözleşmesi içeriğini onaylamadığını söylüyor. YKB'nı görevden alıyor. Bu durumda imzalanan Toplu İş Sözleşmesi "HÜKÜMSÜZ" (non and void ) sayılacak mı? Yani "Saldım çayıra, Mevlam kayıra" durumları mı?