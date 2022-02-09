Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarına bugün resmen başlıyor.

Sucuoğlu bu çerçevede bugün ilk olarak saat 11.30’da Yeniden Doğuş Partisi, 14.30’da ise Demokrat Parti’yi ziyaret edecek.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan hükümeti kurma görevini almasının ardından yaptığı açıklamada siyasi istikrar vurgusu yaptı.

Erken seçim kararı almalarının birinci sebebinin Meclis’te nisap sorunu yaşanması olduğunu hatırlatan Sucuoğlu, bunu halka bir daha yaşatmak istemediklerini söyledi.

Pandeminin devam ettiğine dikkati çeken Sucuoğlu, “27’lik bir hükümette 2 tane arkadaşımız pozitif çıktığı anda 10 gün nisap yok demektir. Dolayısıyla bunları da değerlendiriyoruz” diyerek, 27 vekilli hükümet ihtimalinin düşük olduğunu vurguladı.

Uyumlu ve 5 yıllık istikrarlı bir hükümet hedefini yineleyen Sucuoğlu, tüm partilerle eşit mesafede olduklarını ve hiçbir parti ile sorunları olmadığını söyledi.

Sucuoğlu, partilerle resmi olarak, heyetler arası görüşmeler yapacaklarını belirterek, 15 günlük yasal süreyi beklemeden olumlu veya olumsuz bir karara varacaklarını vurguladı.

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09/02/2022 08:28