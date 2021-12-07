Sucuoğlu, Hür-İş, Kamu-İş ve beraberindeki sendika temsilcilerini kabul etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, ülkede pandeminin etkilerinin devam ettiğini, TL’nin döviz karşısında değer kaybından kaynaklı sorunlar bulunduğunu söyleyerek, eldeki imkanlarla sorunları çözmeye çalıştıklarını, çareler aradıklarını belirtti.

Bu zor sürecin aşılması adına işbirliği ve istişare içinde hareket etmenin önemine vurgu yapan Sucuoğlu, “Bu gemide hep birlikteyiz” diye konuştu.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkan Vekili, KKTC Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve beraberindeki sendika temsilcilerini kabul etti.

SUCUOĞLU: “BU GEMİDE HEP BİRLİKTEYİZ”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, tüm dünyayla birlikte KKTC’nin de sıkıntılı ve zor bir süreçten geçtiğini söyleyerek, pandeminin alevlendiğini, yeni mutasyonun etkilerinin tam olarak ne olacağının bilinmediğini belirtti.

Sucuoğlu, yeni mutasyonun dünyanın farklı yerlerinde görüldüğünü, KKTC’ye gelmesinin de olası olduğunu söyledi.

TL’nin döviz karşısında değer kaybından dolayı yaşanan sıkıntılara değinen Sucuoğlu, “Genel bir sıkıntılı sürecin içindeyiz” dedi.

Bu zor sürecin işbirliği ve istişare yapılarak geçirilmesi gerektiğini dile getiren Sucuoğlu, “Bu gemide hep birlikteyiz” diye konuştu.

“VERGİ DEĞİŞİKLİKLERİYLE İLGİLİ YASA TASARISI KONUSUNDA İLGİLİ BAKANLA FİKİR TEATİSİNDE BULANACAĞIZ”

Vergi değişiklikleriyle ilgili yasa tasarısı konusunda ilgili bakanla fikir teatisinde bulanacaklarını belirten Sucuoğlu, asgari ücretle ilgili de bakanla görüşeceklerini ifade etti.

Ülkedeki sorunları eldeki imkanlarla çözmeye çalıştıklarını, çare aradıklarını söyleyen Sucuoğlu, hep birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

Karar alırken ilgili kesimlerin görüşleri alarak hareket etmeyi doğru bulduğunu vurgulayan Sucuoğlu, yasa tasarısını tekrar tartışacaklarını belirtti.

Sucuoğlu, asgari ücretle ilgili bakanla görüşeceğini ve nasıl bir plan ortaya koymayı düşündüğünü tartışacaklarını kaydetti.

Tüm tarafların iyi niyetli olması ve ortak paydada buluşulabilmesinin önemli olduğunu belirten Sucuoğlu, şu anda seçim yasakları içinde bulunulduğunu, yeni hükümetin kurulmasıyla etki alanlarının genişleyeceğini söyledi.

Seçimden sonra yeni sektörel açılımlar sağlayarak, ülkeye sıcak parayı getirmek gerektiğine işaret eden Sucuoğlu, “Ekonomik anlamda ayakları üzerinde durmayı başarmalıyız” diye konuştu.

Pandeminin ekonomiyi olumsuz etkilediğini, ülkenin lokomotif sektörlerinin dış bağlantılı olduğunu söyleyen Sucuoğlu, özellikle turizmde yaşanan sıkıntıların iç piyasaya da olumsuz yansıdığını belirtti.

Pandeminin etkilerinin devam ettiğini anımsatan Sucuoğlu, bazı bilim insanlarının virüsün yeni varyantının etkilerinin hafiflediği, gribal enfeksiyona dönüştüğünü söylediğini bundan farklı bir durum oluşması halinde zor bir sürecin içine girileceğini kaydetti.

Sucuoğlu, tüm dünyada piyasanın daraldığına işaret etti.

SERDAROĞLU: “ZAMLAR KARŞISINDA EMEKÇİLERİN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ, HAYAT PAHALILIĞI ARTTI”

Hür-İş Başkan Vekili, KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, son günlerde yapılan zamlar karşısında emekçilerin alım gücünün düştüğünü hayat pahalılığının arttığını söyledi.

Hükümetin özellikle iş yaşamına ilişkin kararlarda sendikalarla istişare içinde olması gerektiğini dile getiren Serdaroğlu, sendikaların sürecin dışında kaldığını, vergi düzenlemelerine ilişkin yasa tasarısının da bu kararlardan biri olduğunu belirtti.

“VERGİ DÜZENLEMESİNE YÖNELİK DEĞİŞİKLİK İÇEREN YASA TASARISI GERİ ÇEKİLEREK YENİDEN GÖRÜŞÜLSÜN”

Vergi düzenlemesine yönelik değişiklik içeren yasa tasarısının, vergilerin artmasını ve yüzde 10’luk özel vergi indiriminin sıfıra çekilmesini içerdiğini dile getiren Serdaroğlu, bu tasarıyı kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Serdaroğlu, yasa tasarısının geri çekilerek, yeniden görüşülmesini talep etti.

Asgari ücretin belirlenmesinin seçim yasaklarına takılıp takılmayacağını soran Serdaroğlu, hükümetin bu konuya açıklık getirmesini talep etti.

Serdaroğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanarak yeni asgari ücreti Ocak ayında belirlemesi gerektiğini söyledi.

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07/12/2021 13:47