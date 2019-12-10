Sucuoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal Kalkınmadan Sorumlu 1. Bakanlar Toplantısı’nda Konuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal Kalkınmadan Sorumlu 1. Bakanlar Toplantısı’na katıldı.

Üye Devletlerde Herkes İçin Sosyal Eşitlik ve Refah, Fırsatlar ve Zorluklar temasıyla, bu yıl ilk kez gerçekleşen toplantıda konuşan Sucuoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışmaları, ülkedeki sosyal hizmet uygulamaları, aile birliğinin ve bütünlüğünün sağlanması için yapılan çalışmalar, yardımlar hakkında bilgi verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, konuşmasının başında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hakkında İİT üyesi ülkelere ayrıntılı bilgi veren Bakan Sucuoğlu, elli yıldır Kıbrıs Türk halkının ekonomik, sosyal, sportif ve politik alanlarda izolasyonlara maruz kaldığını belirterek, KKTC’nin, Türkiye’nin yardımları ile kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir devlet olduğunu ifade etti.

İzolasyonların bir insan hakları ihlali olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, söz konusu izolasyonların kaldırılması yönünde İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerin daha somut adımlar atarak Müslüman Kıbrıslı Türklerle her alanda ikili ilişkiler geliştirmeleri gerekliliğine dikkati çekti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önceliği ve merkezi insan olan bir bakanlık olduğunu kaydeden Sucuoğlu, Bakanlığının kadın, erkek, yaşlı, çocuk, genç, özel gereksinimli demeden toplumun tüm kesimlerine hak ettiği yaşam kalitesini sunmak için çalıştığını söyledi.

Bakanlığının kadınlar, özel gereksinimli bireyler ve dezavantajlı kesimlere sağladığı destekler hakkında bilgi veren Sucuoğlu, sosyal refah politikalarının güçlendirilmesi kapsamında kadının aile içindeki rolünün desteklenmesi, aile kurumunun güçlendirilmesi, engellilerin ve işsizlerin iş gücü piyasasına katılımının artırılması için teşvik edilmesinin önemine vurgu yaptı.

10/12/2019 15:25