Sucuoğlu: İstihdamlar hakkaniyetli bir şekilde yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ve beraberindeki heyeti kabul etti.  

ads
05/12/2019
HK

ads
Sucuoğlu: İstihdamlar hakkaniyetli bir şekilde yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ve beraberindeki heyeti kabul etti.  

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk konuşmasında, federasyon olarak amaçlarının Engelli bireylerin topluma kazandırılması olduğunu anlattı ve 14 maddelik talepler listesini Bakan Sucuoğlu’na sundu. 

Engelliler yasasının engellilerden çok hastalara hizmet ettiğini belirten Yücetürk, yasa çerçevesinde engellilerin haklarının verilmesi gerektiği üzerinde durdu.  

Başbakanlık bünyesinde kurulan Engelli Hizmetleri Koordinasyon kurulunun oluşumuna da engelliler arasında eşitsizlik yarattığı gerekçesiyle tepki gösteren Yücetürk,  engellilerin  sorunlarını çözecek tek  bir dairenin kurulması gerektiği görüşünü paylaştı. “Koordinasyon kurulunun kaldırılmasını istiyoruz” diyen Yücetürk, aksi halde altı dernek  olarak  hiçbir toplantıya gitmeyeceklerini bu konuda  kararlı olduklarını söyledi.

Bir diğer sorunlarının istihdam  olduğunu kaydeden  Yücetürk, 2006 yılından bu yana tek  bir engellinin kamuya  istihdam  edilemediğine dikkat çekti ve bu sorunun düzeltilmesini talep etti. Yücetürk Özel eğitim yasası konusunda da destek istedi. Engellilerin ulaşım ve dolaşım sorunlarına da değinen Yücetürk, 2016 yılında imar yasası altında engelli standartları tüzüğünün çıktığını ancak hiçbir şey yapılamadığını kaydetti.  

SUCUOĞLU: “2020 YILINDA ENGELLİ BİREYLERİN YASAL ORANDA İSTİHDAMLARI HAKKANİYETLİ BİR ŞEKİLDE YAPILACAK”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da konuşmasında ülkede 6000 engelli bulunduğunu ve bunun azımsanmayacak bir rakam olduğunu dile getirerek, sadece 3 Aralıkta değil yılın her günü  farkındalığın olması gerektiğini  belirtti.

Engelli İstihdamı konusunda ise sözlerinin olduğunun altını çizen Sucuoğlu, 2020 yılında engelli  bireylerin yasal oranda istihdamlarının hakkaniyetli  bir şekilde  yapılacağını, önümüzdeki haftadan itibaren bunun  çalışmasına başlanacağını vurguladı. Bakan Sucuoğlu Yasadaki sıkıntılarda da gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirtti. 

Sucuoğlu Engelsiz yaşam evi için de maddi sıkıntının çözüldüğünü hatırlatarak, İkinci etap ihalesine  kısa sürede çıkılıp  2020 ortalarında Engelsiz Yaşam Evi’nin tamamlanıp  hizmete girmesinin   hedeflendiğini kaydetti.

Sadece kamuda  değil,  özel  sektörde de engelli istihdamı yaratmak adına da yapılan çalışmalara gelen taleplerin  sevindirici olduğunu ifade eden Sucuoğlu,  “Amaç engelli vatandaşlarımızı dört duvar arasından çıkarıp  sosyal yaşama adapte  etmek. Hayata geçen tüzük ile birlikte sosyal yatırımları dört yıl  boyunca bakanlık   üstlenecek. Engelli vatandaşlarımızın özel sektörde istihdam edilmeleri takdirde sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı primlerini 48 ay boyunca Bakanlığımızın üstleneceği ve engelli gençlerimiz için asgari ücretin yüzde seksenini bizlerin ödeyeceği bir tüzük söz konusu.  Bakanlık olarak asgari ücretin yüzde seksenini de biz veriyoruz. ”dedi. 

Önümüzdeki dönemde daha yoğun bir tempoda engellilerin sorunlarını çözme adına birlikte çalışma arzusunu dile getiren Sucuoğlu, vatandaşın farkındalığının artırılmasının da son derece önemli olduğunu kaydetti. 

05/12/2019 13:25
ad
Bu habere tepkiniz:
TAGS: Derviş Yücetürk, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.