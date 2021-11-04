Sucuoğlu: Kabine yarın açıklanacak…  

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ülkenin içinden geçmekte olduğu zor koşullara dikkat çekti.

Haber Kıbrıs’a özel açıklamada bulunan Sucuoğlu kimin bakan olacağından çok ülkenin mali yapısının nasıl düze çıkartılabileceğinin önemli olduğunu vurguladı.

Sucuoğlu yarın kabinenin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın onayına sunulacağına dikkat çekti.

Faiz Sucuoğlu gün içerisinde başta Maliye Bakanı Dursun Oğuz olmak üzere konuyla ilgili yetkililerle değerlendirme toplantısı yaptıklarını bu kapsamda konuyu Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile de değerlendirme ihtiyacı ortaya çıkması nedeniyle TC Büyük Elçisi ile temas kurarak değerlendirme toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Elçilikte yapılan toplantı sonrası basına yansıyan haberler dolayısıyla üzüntü duyduğunu ifade eden Sucuoğlu yapılan spekülasyonun doğru olmadığını kaydetti.

Sucuoğlu “Bizim hedefimiz ülke insanımızın yaşam koşullarını iyileştirmek refah düzeyini yukarıya taşımaktır. Bunun çalışmalarını yapıyoruz, şuanda kamu maliyesinde ciddi sıkıntılar var sıkıntıların aşılması için kolları sıvadık çalışıyoruz” dedi.

Sucuoğlu, kabinenin yarın açıklanacağını bu konudaki çalışmaların son aşamaya geldiğini bu aşamada kimin bakan olacağından çok sorunların nasıl aşılacağının önemli olduğunu vurguladı.

Ulusal Birlik Partisi’nin ülke sorunlarının aşılması noktasında gerekli bilgili, birikimli ve tecrübeli kadrolara sahip olduğunun altını çizen Faiz Sucuoğlu “Halkımız rahat olsun, bizim öncelimiz sorunları aşmak insanımızın rahat etmesini sağlamaktır” dedi.

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04/11/2021 21:55