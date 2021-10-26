Sucuoğlu: Karşı tarafı rencide etmemek için sustum

UBP milletvekili ve UBP Genel Başkan Adayı Dr Faiz Sucuoğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katıldı ve Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

Kurultaydaki sıralamanın belirlendiği kura çekimi ile ilgili konuşarak, “Yarım kalan kurultayda da sıram 2 numaraydı. Bir tesadüf mü yoksa yarım kalan işin bitirilmesi mi” diye sordu. UBP Genele Başkanı Ersan Saner ile ilgili ortaya çıkan ve kendisinin de adının karıştığı video hakkında konuşarak, “Suçlandım, sustum aile bütünlüğüne manevi değerlere inanıyorum. Hassas bir konudur bu yüzden konuşmadım. Saner ve UBP içinde olayı bilenler vardı. Suçlama ortaya çıkınca gizleyecek bir şeyim kalmaz. Yargıya saygı göstererek bana sorulan sorulara cevap verdim. Karşı tarafı rencide etmemek ve rahat etmemek için sustum” dedi.

Hassas bir konu olduğu için sustuğunu ve dün sessizliğini bozduğunu anlatan Sucuoğlu, “Olay Temmuzda oldu. Aile faciasına sebep olabilirdi. Polise neden ben gidecektim. Olay beni mi ilgilendirir beni bağlamaz. Bayanın bu şekilde tavrından dolayı konuşmak zorunda kaldım. Videoyu kullandığım veya bir yere verdiğim ispatlanırsa bırak politikayı ülkeyi terk ederim” diye konuştu. Yaşananların bir oyun ve komplo olduğunu ifade eden Sucuoğlu, “Bazı arkadaşların taraftarları sosyal medyada birkaç gün önce göreceksiniz neler olacak diyordu. Her kurultay öncesi terbiyesizlik ve çirkinlikler ortaya çıkıyor. İğreniyorum tiksiniyorum. Bıraksınlar yarışalım. Aynı kişiler ve ekipler seçim arifesinde ortaya çıkıyor. Terbiyesizlikler ve yalanlar yapıyor. Komplolar yapıyorlar. Bunlar ayıp şeyler” ifadelerini kullandı. Aileye zarar vermesin diye olayı gizlediklerini ifade eden Sucuoğlu, “Meğer herkes biliyormuş. Kaset olayını dün öğrendik ancak herkes biliyormuş ve saklıyormuş. Restoranda yemeğe oturdum aniden geldiler. Konuştular ve yollattım” dedi.

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26/10/2021 16:05