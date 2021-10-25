Sucuoğlu: Kazandığım seçimi neden riske atayım?

Başbakan Ersan Saner’in sosyal medyada paylaşılan skandal videosunun ardında tutuklanan Zanlı Pınar Gökmen, Caner Kalaycı ve Güngör Sarıboğa bugün görülen duruşmada UBP milletvekili ve Genel Başkan Adayı Faiz Sucuoğlu’na yönelik iddialarda bulunmuştu.

Zanlılar Gökmen, Kalaycı, Sarıboğa ve Özsağlam'ın 15 Temmuz 2021 tarihinde Faiz Sucuoğlu ile bir mekânda buluştuklarını iddia edilmişti.

Söz konusu iddialara katıldığı bir TV programında yanıt veren Sucuoğlu, iddia edilen görüşmenin gerçekleştirildiğini söyledi.

Sucuoğlu Lefkoşa’da bir restoran yemek yediği sırada bir telefon aldığını zanlı Caner Güngör’ün “Abi çok önemli bir konu var muhakkak görüşmek gerek” dediğini aktardı.

“Bu tip çirkin şeylere beni alet etmeyin”

Söz konusu görüşme sonrası 3 kişinin yemek yediği restorana geldiğini kaydeden Sucuoğlu, “İkinci kata çıktık. Bana görüntüden söz ettiler. Ben bu tip çirkin şeylere beni alet etmeyin. Afiyet olsun yemeğinizi yeğin ben ücretini de öderim, güle güle” dediğini söyledi.

Sucuoğlu mahkemede anlatın olayının bu kadar olduğunu ayrıca söz konusu kişileri bir daha görmediğini ekledi.

“Facebook’tan bana yazdı…”

Öte yandan mahkemede Pınar Gökmen'in messenger üzerinden Faiz Sucuoğlu'na ulaşıp "Nedir bu yaşananlar, polis beni çağırırsa ben her şeyi anlatırım" yazdığını, Sucuoğlu'nun ise bu yazışmanın ardından Gökmen'i Facebook'ta arkadaş listesinden çıkardığını iddia edilmişti.

Sucuoğlu bu iddiaya ilişkin ise “Facebook’ta bana görüşmeden 1 ay sonra bir arkadaşlık isteği attı. Bende kabul ettim. Daha sonra eşim fark etti. Faiz “kim bu kadın diye sordu” bende bilmem dedim.

Arkadaşlıktan çıkarttım. Bir kerede “Faiz bey nasılsınız” dedi bende “iyiyim” yazdım” ifadelerini kullandı.

Faiz Sucuoğlu’nun konuşması şöyle:

Eğer bunun bir ispatı varsa değil politikayı ülkeyi terk ederim. Bu bir düzmecedir ahlaksızlıktır. Ben bunu kabul etmem. Yalan üzerine kurulan bir senaryo var. Bu senaryo kurultaya yönelik.

Lefkoşa’da bir restoranda 2 arkadaşımla yemek yerken bu arkadaş beni aradı.

Caner Güngör “Abi dedi çok önemli bir konu var muhakkak görüşmek gerek” dedi. Ben yemekteyim dedim “Abi muhakkak gelelim dedi” geldiler.

İkinci kata çıktık. Tanımadığım kişi yanında iki kişi daha vardı yanında. Bana “Daha önce bir politikacıyla ilişkisi oldu. Kendisine iş bulacak diye söz vermiş daha sonra iş bulmamış. Onun üzerine Gazimağusa Belediyesi’nde iş bulmuş. 1300 TL maaş vermişler. İsyan ediyor. Ben bunun bedelini ödettireceğim dediler.

Ne istiyorsun dedim. Bende görüntü vardır dedi. 4 ay önceki bir olay bu. Kardeşim dedim ben bu tip çirkin şeylere beni alet etmeyin. Afiyet olsun yemeğinizi yeğin ben ücretini de öderim güle güle dedim.

Olay bu kadar. Bir daha ne bu kadını gördüm ne diğer yanlarındakini.

Caner bey UBP’li olduğu için Mağusa’da veya Lefkoşa’da gördüm. Ama onun dışında her hangi bir temasım olmadı.

Bizim hatamız bu görüşmeyi kabul etmekti. Böyle bir görüntü var denmesine rağmen bana ben bu konuyu kendi eşime bile söylemedim. Bir komplo kurulmuş biz komploya kurban gidiyoruz.

Facebook’ta bana görüşmeden 1 ay sonra bir arkadaşlık isteği attı. Bende kabul ettim. Daha sonra eşim fark etti. Faiz “kim bu kadın diye sordu” bende bilmem dedim.

Arkadaşlıktan çıkarttım. Bir kerede “Faiz bey nasılsınız” dedi bende “iyiyim” yazdım.

Bu habere tepkiniz:



25/10/2021 19:50