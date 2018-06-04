Sucuoğlu, Kendi elimizle 60 milyonun arka bahçesi olacağız

Meclis Genel Kurulu’nda bazı yasa önerileriyle ilgili ivedilik istemleri görüşüldü; bu sırada kürtaj konusu tartışıldı.

Mültecilerle ilgili düzenlemeler içeren “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Önerisi; Sabıka Kaydının Silinmesi konusunda iki yasa önerisi; insan kaçakçılığı, insan ticareti ve hamileliğin sonlandırılması konularında düzenlemeler içeren Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin komitelerde ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereler onaylandı.

DERYA: “MÜLTECİLERLE İLGİLİ İNSANİ DÜZENLEME”

Dokunulmazlıkla ilgili gündemin ardından toplantısını sürdüren Meclis Genel Kurulu’nda öneri sahipleri adına CTP milletvekili Doğuş Derya tarafından sunulan “Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasa Önerisi”nin ilgili komitede ivedilikle görüşülmesi ele alındı.

Öneri hakkında bilgi vermek üzere kürsüye çıkan Doğuş Derya, hükümette bulunan 4 partiyi temsilen öneriyi sunduklarını belirterek, bunun, mültecilerle ilgili insani düzenlemeler öngören bir öneri olduğunu söyledi.

İvedilik istemi oy çokluğuyla kabul edildi.

SABIKA KAYDIYLA İLGİLİ İKİ ÖNERİ

UBP Milletvekili Menteş Gündüz’ün öneri sahipleri adına sunduğu “Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Önerisi”nin ilgili komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin yasa önerisi de Meclis gündemindeydi.

Gündüz, genel kurulda konuşma yaparak önerinin içeriğini paylaştı.

Başbakan Tufan Erhürman da sabıka kaydının sildirilmesi konusunda bir öneri daha bulunduğunu belirterek, konuyla ilgili üzerinde çalışılması gerektiğini söyledi.

Konuyu hükümet olarak önemsediklerini kaydeden Erhürman, her ikisine birden olumlu oy vereceklerini anlattı.

Konuşmaların ardından tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da daha sonra CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe tarafından öneri sahipleri adına sunduğu “Sabıka Kaydının Silinmesine İlişkin Yasa Önerisi” gündeme geldi.

Bu öneri de oy birliğiyle kabul edildi.

CEZA (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ

Meclis Genel Kurulu, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli tarafından öneri sahipleri adına sunulan “Ceza Değişiklik Yasa Önerisi”nin ivediliğini de görüştü ve onayladı.

Konuyla ilgili söz alan CTP Milletvekili Fazilet Öznedefe, mevcut yasanın güncelliğini yitirdiğini belirtti.

Değişikliklerin insan hakları temelli olduğunu anlatan Özdenefe, insan kaçakçılığı ve insan ticaretinin değişiklik önerisinde yer aldığını belirtti.

Hamileliğin sonlanması konusunun da değişiklik konularından olduğunu kaydeden Özdenefe, bu konuda bilgi verdi.

Özdenefe intihara teşebbüs konusunda yapılan değişikliğe de değindi.

SUCUOĞLU: “14 HAFTADA GEBELİĞİ SONLANDIRMAK ÇOK ZOR”

Konuyla ilgili söz alan UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, kürtaj konusunun çok hassas bir konu olduğunu söyledi.

Şu anda 10 haftaya kadar istenmeyen gebeliğin sonlandırılabileceğini dile getiren Sucuoğlu ultrason görüntülerini göstererek 10 haftadan sonra ceninin gelişimini hafta hafta açıkladı, 14 haftada bebeğin uzuvlarının oluştuğunu kaydetti.

Sucuoğlu, 14 haftalık gebeliği sonlandırmanın annenin sağlığı açısından da çok zor olduğunu söyledi.

İstenen değişikliğin halkın da kabul edebileceği bir değişiklik olduğuna inanmadığını ifade eden Sucuoğlu istisnai hallerde, gereken durumlarda gebeliğin sonlandırılabileceğini, buna karar verebilecek olanın konuyla ilgili oluşturulmuş komite olması gerektiğini belirtti.

Sucuoğlu bir başka tehdidin de KKTC’nin ileri dönem gebeliklerin sonlandırıldığı bir pazar haline gelmesi olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu’nun konuşması sırasında yerinden söz alan UBP milletvekili Özdemir Berova, bu değişiklikle ilgili ivedilik alınmasına gerek olup olmadığını sordu.

Bunun üzerine Sucuoğlu, kendisinin böyle bir gündeme rastlamadığını söyledi.

ARIKLI: “KÜRTAJ SINIRI 14 HAFTAYA ÇIKARSA BAZI KLİNİKLERİN TURİZM ŞİRKETLERİYLE BİRLİKTE MECLİS’E PLAKET SUNACAĞINDAN EMİNİM”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da konuyla ilgili söz alarak, kürtaj sınırının 14 haftaya çıkarılması halinde “bazı kliniklerin turizm şirketleriyle birlikte Meclis’e plaket sunacağından emin olduğunu” belirtti.

Ceninin hamileliğin hangi aşamasında kişi statüsü kazanacağının uzun yıllardır tartışıldığını söyleyen Arıklı, hafta hafta cenin gelişimini anlattı.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, hamileliğin belirli bir süre sonrasında sonlandırılmasını “cinayet” olarak tanımlayan bir rapor okudu ve önerinin geri çekilmesini istedi.

İNCİRLİ: “OLAYI TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN ELE ALMAK GEREK”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli da söz alarak, böylesine bir meselenin gergin tartışmalar ve kutuplaşmalarla ele alınmaması gerektiğini dile getirdi.

Tarihte, yasaklayıcı zihniyetler nedeniyle milyonlarca kadının öldüğünü belirten İncirli, haftaları bir kenara koyarak, olayı toplum sağlığı açısından ele almak gerektiğini dile getirdi.

İncirli, konuyla ilgili BM raporlarına işaret etti.

Bir fetüsün annesinden ayrı yaşayabileceği haftanın 24 hafta olduğunu dile getiren İncirli, bu konuyu değerlendirirken “kalbi atıyordu, bir cinayetti” noktasından hareket etmenin kimseye faydası olmadığını belirtti.

DERYA: “GEBELİKTEN KORUNMAKLA İLGİLİ BÜTÜN MÜKELLEFİYET KADINLARA YÜKLENİYOR… KONU SOSYAL BİR PROBLEM”

CTP Milletvekili Doğuş Derya da söz alarak, “ülkede böyle bir gündem olmadığı” ifadelerine cevaben, köy kahvelerinde ya da meyhanelerde böyle bir ihtiyaç olup olmadığının duyulamayacağını kaydetti.

Tartışmanın sadece etik ya da tıbbi temele oturtulamayacağını kaydeden Derya, değişiklik önerilen yasanın Ceza Yasası olduğunu belirtti.

Kadınların doğum kontrolüne erişiminin kolay olmadığının dile getiren Derya, gebelikten korunmakla ilgili bütün mükellefiyetin kadınlara yüklendiğini söyledi.

Değişikliğin, hak değil suç durumuyla ilgili olduğunu anlatan Derya, kürtaj suç olmasa da hastanelerde kürtaj yapılmadığını anlattı.

Doğuş Derya, ülkede doğurganlık hakları konusunda düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu da anlattı.

Olaya çok boyutlu bakmak ve etraflıca düşünmek gerektiğini dile getiren Derya, konunun bir sosyal problem olduğunu anlattı.

TOPALOĞLU: “İNSAN VÜCUDU ÜZERİNDEN POPÜLİZM YAPILMAMALI”

HP Milletvekili Hasan Topaloğlu da doktor olduğunu hatırlatarak, insan vücudu üzerinde popülizm yapılmasına karşı olduğunu anlattı.

Gebeliğin sonlandırma süresi konusunda hemen karar verilmemesi gerektiğini, konunun komiteye gitmesinin en doğrusu olduğunu dile getiren Topaloğlu, konuyu siyasete alet etmenin yanlış olduğunu dile getirdi.

Topaloğlu, konunun komitede konuşulması taraftarı olduğunu kaydetti.

SUCUOĞLU: “KENDİ ELİMİZLE 60 MİLYONUN ARKA BAHÇESİ OLACAĞIZ”

Yeniden söz alan UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu bu konunun basit bir konu olmadığını kaydetti.

Konunun sosyal yönü yanında tıbbi yanı da olduğunu kaydeden Sucuoğlu, “Kendi elimizle 60 milyonun arka bahçesi olacağız” diyerek konunun yeterince çalışılmamış olduğuna inandığını belirtti.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman da, herkesin konunun hassasiyetinin farkında olduğunu anlattı.

Önerinin sadece kürtajı içermediğine işaret eden Erhürman, özellikle insan ticareti konusunda ortaya atılan iddialara işaret etti, bu iddialar gerçekse ortada ciddi bir mesele olduğunu anlattı.

Sucuoğlu’na hafta meselesinin bilimsel esaslarla tartışılması açısından katıldığını anlatan Erhürman, bugün verilecek kararın sadece ivediliği hakkında olduğunu belirtti.

Ne zaman bu konular konuşulmaya kalkılsa “zamanı şimdi mi” sorusuna maruz kaldıklarını anlatan Erhürman, konunun komitede tartışılması gerektiğini anlattı.

Başbakan Erhürman, konunun 4 yıldır çalışıldığını da sözlerine ekledi.

Konuşmalarına ardından Ceza Değişiklik Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.