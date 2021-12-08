Sucuoğlu: KIB-TEK’te sorumlular cezalandırılmalı

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, hükümete gelir gelmez karşılarında “akaryakıt sorunu” bulduklarını belirterek, akaryakıt sorununun geçmiş azınlık hükümeti döneminde çözülmesi gereken bir sorun olduğunu söyledi. Sucuoğlu, “O dönem çözülmesi gereken sorunlar ötelenince kartopu gibi büyüdü ve yeni gelen hükümete kaldı. Eski bakan sorunu çözmeden görevinden ayrıldı. Kucağımızda ateş topu bulduk” dedi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) da büyük hatalar yapıldığına dikkat çeken Sucuoğlu, “Ahbap çavuş ilişiklerinden geldiğimiz nokta belli. Hatalar olabilir ancak bilerek hata yapmak ve suiistimal etmek kabul edilemez. Devlet ağırlığını koymalı. Kurumlara zarar verenin yanına kâr kalmamalı. Sorumlular cezalandırılmalı” diye konuştu.

Dr. Faiz Sucuoğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Rumlara yasak koymadık, benzincilerden ricada bulunduk”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un akaryakıt fiyat ayarlaması ve KIB-TEK’teki gelişmelerle ilgili düzenlediği basın toplantısı hatırlatılan ve “Rumlara akaryakıt satmayın” ifadesi sorulan Sucuoğlu şöyle konuştu:

“Tedarikçi firmalar döviz artışı ve kötü havadan dolayı gemi bulmakta zorlanıyor. Dövizin yüksek seyretmesi nedeniyle zarara girdiklerini söylüyorlar. Hükümete geldiğimizde bizi sıkıntıya sokan birinci sorun bu oldu. Sorunu çözmek için akaryakıt tedarikçileri ve Benzinciler Birliği ile görüşmeler yaptık. Bu noktalara gelinmemesi lazımdı ancak geldi. Akaryakıt tedarikinde sorunlar yaşandı. Akaryakıt tedarikinde sorun yaşarken, ülkede akaryakıta bağlı birçok iş kolu, özellikle de tarımla uğraşanlar akaryakıt bulamazken, Güney’den çok sayıda araç yakıt almaya geldi. Ülke sıkıntıya girmesin diye 48 saatliğine Rumlara akaryakıt verilmemesi için ricada bulunduk. Akaryakıt satılmasına yasak getirmedik, gelen şikâyetler üzerine sınırlı verilmesini istedik. Sadece 48 saat için duyarlı olunmasını talep ettik. Yasaklama getirmedik. Petrol istasyonlarının büyük bir kısmı bu karara uydu ve sorun yaşamadık. Kararımın doğru olduğunu düşünüyorum. Akaryakıt kuzeyde 9 TL Güney’de 21 TL… KKTC’de aylık 26 milyon litre olan akaryakıt ihtiyacı, 31 milyona litreye kadar yükseldi. Rumların kuzeyden akaryakıt veya başka bir ürün almalarına saygı duyarım. Ancak özel bir durumumuz vardı, bu nedenle 48 saatliğine Rumlara akaryakıt satılmamasını istedim. Uyarıda bulunmasaydık, kamyonlar, otobüsler ve ambulanslar duracaktı. Siz olsaydınız ne yapardınız? Bu konuda medyada bana yapılan suçlamalara ve ‘ırkçı’ gibi yakıştırmalara üzüldüm, ben öyle bir kişi değilim. Mecbur olmasak böyle bir talepte bulunmazdık…”

“Akaryakıt sorunu geçmiş hükümet döneminde çözülmeliydi”

Akaryakıt sorununun geçmiş azınlık hükümeti döneminde çözülmesi gereken bir sorun olduğunu belirten Sucuoğlu, “O dönem çözülmesi gereken sorunlar ötelenince kartopu gibi büyüdü ve yeni gelen hükümete kaldı. Eski bakan sorunu çözmeden görevinden ayrıldı. Kucağımızda ateş topu bulduk. Bizim dışımızda gelişen hava şartlarının muhalefeti, tedarikçilerin dövizin yükselmesinden kaynaklanan tedirginliği ve tankerlerle ilgili sorunlara bağlı durumlar var. Bunlardan kaynaklanan sorun nedeniyle ‘Rumlara 48 saatliğine akaryakıt satmayın’ dedim. Ben ‘ırkçı, kafatasçı olarak suçlanacak en son kişiyim, ben öyle biri değilim. Güney’de de insanlar akaryakıt bulamasa, orada da olmasa anlarım, o zaman böyle bir çağrı yapmazdım ancak orada akaryakıt var. Fiyat farkından dolayı bizdeki az kalan yakıtı almalarını önlemek istedim.”

Akaryakıt fiyatlarını 5- 15 gün aralığında belirleme kararından sonra tedarikçilerin endişelerinin giderildiğini belirten Sucuoğlu, bundan sonra akaryakıt tedarik sorunu yaşanmayacağını kaydetti.

“KIB-TEK’in yakıt sorunu da çözüldü”

Teknecik Elektrik Santrali’ne yakıt getiren geminin denizde beklediğine ve her gün için gemiye para ödediğine değinen Sucuoğlu, “Elektrik çok önemlidir. 5-6 gün yakıt kalmıştı bu sorunu çözmek için adım atıldı ve yakıt alındı” dedi.

“KIB-TEK’te sorumlular cezalandırılmalı”

KIB-TEK’in 800 milyon TL borcu, 880 milyon TL alacağı olduğuna değinen Sucuoğlu, aktif alacağının 3’te 2’si tahsil edilebilse KIB-TEK’te rahatlama olacağına işaret eden Sucuoğlu, “Ahbap çavuş ilişiklerinden geldiğimiz nokta belli. Hatalar olabilir ancak bilerek hata yapmak ve suiistimal etmek kabul edilemez. Devlet ağırlığını koymalı. Kurumlara zarar verenin yanına kâr kalmamalı. Sorumlular cezalandırılmalı” ifadelerini kullandı.

“Benden sonra tufan mantalitesiyle hareket edilmemeli”

Popülizm nedeniyle Fiyat İstikrar Fonu’nda (FİF) yeteri kadar para kalmadığı hatırlatılan Sucuoğlu, “Şirin görünmek için FİF’e aktarılan miktar minimuma çevrildi, FİF etkisini kaybetti. FİF etkisini kaybedince yapılacak artışlar dizginlenemedi. 3-5 gün rahatlama değil gelecek düşünülmeli. Benden sonra tufan mantalitesiyle hareket edilmemeli. İnşallah bir ders alınır ve son olur” şeklinde konuştu.

Bu habere tepkiniz:



08/12/2021 19:51