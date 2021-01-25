Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu, siyasilerin toplu buluşmaları ve maske- mesafeye uymamalarıyla ilgili tepkileri değerlendirerek, ister siyasiler olsun, isterse başka kesim, kim isterse olsun, bu zamanda böyle toplantılar olmaması gerektiğini söyledi. Sucuoğlu, dönemin böyle toplu buluşmalar için uygun olmadığını vurguladı.

Vatandaşın adet yerini bulsun diye değil gerçekten kurallara uyması ve kendi kendini koruması gerektiğine vurgu yapan Sucuoğlu, “Kimse yakın zamanda sıfır vaka beklemesin ancak kurallara uyulursa kontrol altına alabiliriz” dedi.

Dr. Faiz Sucuoğlu, Haber Kıbrıs WEB TV’de yayınlanan Markaj programına katıldı ve Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Sağlık düşünülerek hareket edilmeli”

Dr. Faiz Sucuoğlu, Girne Bölgesi’nde son 10 gündür vaka artışı olduğuna işaret ederek, “Belli kısıtlamalar getirilmesine rağmen yeterli olmadı. Bugün toplantı olacak ve kapatılacağını düşünüyorum. Başka türlü kontrol altına alamayız. Önümüzdeki süreç sıkıntılıdır” dedi.

Faiz Sucuoğlu, devletin gerekli tedbirleri alması gerektiğini ancak halkın da Nisan ayında gösterdiği duyarlılığı göstermesi gerektiğini savunarak, “Belli konuları ve hassasiyetleri bir kenara bırakarak sağlık düşünülerek hareket edilmeli” diye konuştu.

“Öldürme oranı binde 2’den binde 4’e çıktı”

Aşının çıktığına ancak virüsün de mutasyona uğrayıp yayılma hızının arttığına vurgu yapan Sucuoğlu, “Öldürme oranı binde 2’den binde 4’e çıktı. Bu virüs aileden bir kişiye girdikten sonra diğer aile fertlerine yayılır” ifadelerini kullandı.

“Kimse yakın zamanda sıfır vaka beklemesin”

Vatandaşın adet yerini bulsun diye değil gerçekten kurallara uyması ve kendi kendini koruması gerektiğine vurgu yapan Sucuoğlu, “Küçük bir ülkeyiz, kontrolü daha çabuk sağlayabiliriz. Kimse yakın zamanda sıfır vaka beklemesin ancak kurallara uyulursa kontrol altına alabiliriz” dedi.

“Sağlıkçılar karar vereceğinde sağlığı düşünür”

Ölüm sayılarının arttığına ve özellikle orta yaşlarda da görülmeye başladığına dikkat çeken Sucuoğlu, “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne inanmak gerekir. Sağlıkçılar karar vereceğinde sağlığı düşünür, doğrusu budur. Kapanma gibi kararlar alındığında diğer ülkelerde olduğu gibi zarar gören paydaşların da toplantıda olması gerekir. Oy vermeleri için değil, görüşlerini açıklasınlar. Paydaşlarla konsensüs sağlanarak kararlar alınırsa, uygulanması daha rahat olur. Geçen yıldan beridir söylüyorum” ifadelerini kullandı.

“Beklenmedik yerlerde vakalar görülüyor”

Belli bir eşiği aştıktan sonra salgını kontrol altına almanın zor olduğundan bahseden Sucuoğlu, “Şu anda sınırdayız. Büyük bir müdahale ile önü alınmalı. Beklenmedik yerlerde vakalar görülüyor. Kontrol dışıdır ve en büyük tehlike budur” diye konuştu.

“Temaslılar gizlenmemeli”

Salgınla bireysel mücadelenin yeterli olmadığını ve herkesin mücadele etmesi gerektiğini ifade eden Sucuoğlu, “Temaslılar gizlenmemeli. Karantinaya girmek istemeyen temaslılar, kendini koruyacak diye önce kendini sonra etrafındakileri tehlikeye atar” dedi.

“Güney’den ve Türkiye’den mutasyonlu virüs ülkeye gelebilir”

Güney Kıbrıs’ta bir dönem vakaların 20’lerde seyrederken aniden 600’lere çıktığını anlatan Sucuoğlu, “Bu noktada mutasyona uğrayan virüs olabilir. Bizde rakam şu anda az ancak hızlı bir artış olursa mutasyona uğramış virüs olabilir. Güney’den ve Türkiye’den mutasyonlu virüs ülkeye gelebilir” şeklinde konuştu.

“Koronayı geçirenlerin eski haline dönmesi en az 6 ay alır”

Virüsün en sevdiği yerin dilin arkası olduğunu ve oradan akciğere hızlı bir şekilde indiğini aktaran Sucuoğlu, “Hastalık nedeniyle pıhtılaşma olması organ yetmezliğidir. Koronayı geçirenlerin eski haline dönmesi en az 6 ay alır” dedi.

“Yıllarca mücadele sürecek”

Yapılan araştırmalarda 4-6 ay arasında antikorların gerilediğinin ve kişilerin tekrar hasta olabileceğinin açıklandığını anlatan Sucuoğlu, “Bu noktada aşı ortaya çıkar. Aşının bizi ne kadar koruyacağını net olarak bilemiyoruz. Belki de yılda iki kez aşı yapılması gerekecek. Bu virüsle yıllarca mücadele edeceğiz. Aşı olanlar tedbiri elden bırakmamalı” diye konuştu.

“Gençler de dikkat etmeli”

Genç ve sağlıklı olan bireylerin de virüse karşı dikkat etmesi gerektiğini belirten Sucuoğlu, “Kolestrol, kalp ve damar hastalıkları yüksek olan bir toplumuz. Koronavirüse karşı dikkatli olmalıyız. Virüsün mutasyonu kötüye doğru gidiyor” diye konuştu.

“Toplu yerde kimse bir araya gelmesin”

İzleyicilerden, “Başbakanın, başbakan yardımcısının ve cumhurbaşkanının kapalı alanlarda toplu bir şekilde vatandaşlarla bir araya gelmesinin” değerlendirmesinin istenmesi üzerine Sucuoğlu, kim olursa olsun, bu zamanda böyle toplantıların yanlış olduğunu söyledi.

Bunları yalnızca siyasiler için değil, herkes için söylediğini belirten Sucuoğlu, dönemin böyle toplu buluşmalar için uygun olmadığını ancak kısıtlı sayıda kişiyle yapılması durumunda da gereken önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti.

“Herkes aşı yapılsın, aşı olmamış

gibi dikkatli olsun”

Aşı yapılmasının avantaj olduğuna dikkat çeken Sucuoğlu, “Kronik hastalar hekimine danışarak aşı yaptırsın. Alerjik olanlar, aşı olduktan sonra belli bir süre hastanede beklesin. Herkes aşısını yapsın ancak aşı olmamış gibi hayatına devam etsin, dikkatli olsun. Kimse tedbiri elden bırakmasın. Aşının bizi ne kadar koruyacağı belli değil. Faz 3 çalışmaları, 18 ay sürer ancak mecburiyetten erken onay verildi” diye konuştu.

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25/01/2021 22:22