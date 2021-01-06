Sucuoğlu: Kimseye ‘Canaltay’a oy vermedik’ demedik

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Faiz Sucuoğlu, meclis başkanlığı seçiminde Resmiye Canaltay’a oy vermediğini itiraf eden iki kişiden biri olduğu yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını, kimseye “Biz Resmiye Canaltay’a oy vermedik” diye bir şey söylemediğini kaydetti.

Dijital gazetelerde bu yönde haberler çıktığını ama kendisinin ve UBP Milletvekili Zorlu Töre’nin böyle bir itirafta bulunmadığını, bunların medyaya aktarılmasının maksatlı olduğunu kaydetti.

“Anlaşılan halen kurultay hesapları yapılıyor”

Haber Kıbrıs’a konuşan Faiz Sucuoğlu, “Yalnızca benim ismim ile Zorlu Töre’nin isminin kullanılarak meclis başkanlığı seçiminde ret oyu verdiğimizin iddia edilmesini kınıyorum” dedi.

Kimsenin kendisiyle beraber oy kullanırken içeri girmediğini, kimseye de böyle bir itirafta bulunmadığını ifade eden Sucuoğlu, şöyle konuştu: “Bu haberlerin çıkarılması maksatlıdır, bunları şiddetle kınıyorum. Yapılan, ismimi kararlama amaçlıdır. İsmimin ortaya atılması art niyetli bir davranıştır. Anlaşılan halen kurultay hesapları yapılıyor ve birileri sürekli olarak bunu kaşımaya devam ediyor.”

“Parti kararlarına her zaman saygılı oldum”

Partinin aldığı kararlara her zaman saygılı olduğunu, bunu geçmişte defalarca kanıtladığını ifade eden Sucuoğlu, “İsmimin oy vermeyen kişiler arasında gösterilmesini kabul etmiyorum” dedi. UBP’ye girdiği günden beridir alınan grup kararlarına hep uyduğunu, “Hatta elimizden başkanlık alındı ama ben çıkıp da parti aleyhine bir söylemde bulunmadım.

Suskun kaldığımdan dolayı eleştiriler de aldım ama partime zarar vermemek için bir şey söylemedim. 19 vekilden sadece benim ve Zorlu Töre’nin isminin ortaya atılmasını kınıyorum…” diye tepkisini ortaya koydu.

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06/01/2021 17:04