Sucuoğlu: Kısa zamanda hükümeti kuracağız

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, mazbatalarını alan milletvekillerine iyi dileklerini iletti.

Sucuoğlu paylaşımında “23 Ocak Genel seçimlerinde halkın onayını alarak, yeni yasama döneminde yüce meclisimizde görev alacak tüm milletvekili arkadaşlarımın mazbataları hayırlı olsun.

7 Şubat’ta milletvekillerinin yemin töreni sonrasında, Sayın Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini şahsıma tevdi edeceğini açıklamıştır. Takdiri için teşekkür ediyorum.

Kısa zamanda hükümeti kuracağız ve radikal adımlarla, güçlü bir ekonomi yaratmak için zaman kaybetmeden çalışmaya başlayacağız.” dedi

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01/02/2022 08:18