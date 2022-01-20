ads

Sucuoğlu: Kripto para, sanal bet ve tapuda düzenleme yapılacak

ads ads ads ads ads
20/01/2022

ads
ads
ads
Sucuoğlu: Kripto para, sanal bet ve tapuda düzenleme yapılacak

Başbakan Dr Faiz Sucuoğlu, Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs programına katıldı.

Başbakan Sucuoğlu, göreve geldikten sonra sıcak para gelmesi için 3 yasal düzenleme yapılacağını söyledi.

Sucuoğlu, kripto para, sanal bet ve tapu alma süresinde düzenleme yapılacağını ifade ederek, “Bu üç düzenlemeyle en kötü ihtimalle devlet aylık 250 milyon TL gelir elde edecek. Kripto para ve sanal bet konusunda Malta ve Estonya’yı örnek aldık. Ekonomist ve konusunda uzmanlarla çalışıyoruz. Yabancılarda tapu alma süresi kısaltılacak. Bu rakamı yakalarsak maddi açıdan bir sorunumuz kalmaz” dedi.

20/01/2022 10:07
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.