Sucuoğlu: Kripto para, sanal bet ve tapuda düzenleme yapılacak

Başbakan Dr Faiz Sucuoğlu, Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs programına katıldı.

Başbakan Sucuoğlu, göreve geldikten sonra sıcak para gelmesi için 3 yasal düzenleme yapılacağını söyledi.

Sucuoğlu, kripto para, sanal bet ve tapu alma süresinde düzenleme yapılacağını ifade ederek, “Bu üç düzenlemeyle en kötü ihtimalle devlet aylık 250 milyon TL gelir elde edecek. Kripto para ve sanal bet konusunda Malta ve Estonya’yı örnek aldık. Ekonomist ve konusunda uzmanlarla çalışıyoruz. Yabancılarda tapu alma süresi kısaltılacak. Bu rakamı yakalarsak maddi açıdan bir sorunumuz kalmaz” dedi.

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20/01/2022 10:07