Başbakan ve UBP Genel Başkanı Dr Faiz Sucuoğlu, Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs programına katıldı.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Sucuoğlu, göreve geldiğinden 10 gün sonra seçim yasaklarının girdiğini anlatarak, “İcraat yapamadım. Devalüasyon oldu. Pandemi devam ediyor. Akaryakıtı taşıyacak tanker bulamadık” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, göreve gelmesiyle meclisin toplanmaya başladığını ve yasaların geçtiğini belirterek, “Benden önceki dönemde meclis toplanamıyordu. Ben geldikten sonra 2022 yılı bütçesini hazırladık. 7-8 yasa geçirdik” dedi.

Ülkede siyasi istikrar yakalanmazsa, ekonomide istikrarın yakalanamayacağına işaret eden Sucuoğlu, “Hükümetler son yıllarda 1-2 yıl sürüyor, projeleri tamamlayamıyoruz ve Türkiye tamamlayınca üzülüyoruz. 3lü ve 4’lü koalisyonlarla sonuç alınamaz. Küçük partiler büyük partileri teslim alır ve icraat yapılamaz. Bize tek başına iktidar şansı verin başaramazsak bizi gönderin” ifadelerini kullandı.

UBP’nin tek başına iktidara gelmemesi için ortada bir neden olmadığını ifade eden Sucuoğlu, “Mühür kıranı tespit ettiğim anda 50 milletvekiline bilgi vereceğim ve basına açıklayacağım” dedi.

26 milletvekili ile sandıktan çıkmanın sıkıntılı olduğuna işaret eden Sucuoğlu, “Atmak istediğim radikal kararlarla ilgili sorun çıkabilir. 26 milletvekili, 26 başbakandır. 26 milletvekili ile hükümet kurma yerine daha güçlü koalisyona gidilip gidilmemesiyle ilgili parti meclisine gideceğim” diye konuştu.

UBP’nin yüzde 40’ı şu an geçtiğini ifade eden Sucuoğlu, “Küçük partilerden biri baraj altında kalırsa UBP tek başına iktidardır. Şu an 5 vekil ve üzeri çıkarabilecek iki parti var. Bu partiler dışındakiler mecliste grup kuramayacaklar” dedi.

Karma oyun kaldırmak için uğraştıklarını ancak karma oyu kaldırmak isteyenlerin daha sonra karma oy kullanım yöntemini değiştirmek istediğini ifade eden Sucuoğlu, “Seçim barajını da yüzde 8’e çekmek istiyorduk. Oy birliği arandığı için başaramadık” şeklinde konuştu.

Gelire göre vergi alınması gerektiğini savunan Sucuoğlu, “Çok kazanandan çok az kazananda az vergi alınması gerek” ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu, fiber optik kablonun 6-8 ay süresi içinde döşenebileceğini vurguladı.

Sucuoğlu Yapmak istedikleri hintkeneviri üretimi ve Dubai modeli projelerinden bahsederek şöyle konuştu:

“Dubai’de işleyen ve para kazandıran “Kıymetli taşların üretimi burada yapılsın ve konaklamaya gelen turistlerden vergi alınmasın” sisteminin ülkemizde uygulanması konusunda öneri geldi.

Ayrıca Hintkeneviri üretiminin milyar dolarlık bir getirisi var. Bitkinin yetişmesinde iklim ve toprak önemlidir. Geçmiş hükümetler, uyuşturucu üretiminde kullanılacak diye korktu halbuki durum öyle değil. Sağlık alanında Cannabis Oil’in ülkeye gelmesine ilk izin veren benim. Güney Kıbrıs üretimine başladı”

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20/01/2022 11:55