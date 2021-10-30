Sucuoğlu: Kurultay güzel gidiyor

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30/10/2021

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Sucuoğlu: Kurultay güzel gidiyor

Ulusal Partisi Genel Başkan Adayı Faiz Sucuoğlu, Haber Kıbrıs'a özel açıklamalarda bulundu. Faiz Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Kurultayı’na katılımın giderek arttığını söyledi. Kurultayın güzel gittiğini ve herhangi bir sıkıntı olmadığını söyleyen Sucuoğlu, “İnşallah böyle devam eder ve taşlar yerine oturur.”İfadelerini kullandı.

Başbakan Ersan Saner’in kurultayda yaptığı konuşmasında bir kişiye hakkını helal etmediğini söylemine cevap veren Sucuoğlu, “ben üstüme alınmadım” dedi.

Sucuoğlu’nun açıklamasının tamamı şöyle:

Sandıktan birinci çıkmam durumunda ilk işim parti meclisini toplamak olacak. Ekonomi ile ilgili örgütler ve odalarla bir araya geleceğiz. Önümüzdeki bir yıl içinde piyasa ve özel sektörü rahatlamak adına hızlı bir çalışma yapacağız. Çünkü Maliyede ciddi sıkıntı var.

30/10/2021 14:01
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TAGS: Faiz Sucuoğlu
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