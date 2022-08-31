Sucuoğlu: Kurultayla Geldim, Kurultayla Giderim

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi'nin eleştirilerine yanıt verdi.

Haber Kıbrıs'a konuşan Sucuoğlu istifa etmek niyetinde olmadığını ancak kurultayda kaybederse gideceğini söyledi.

"MÜTAVAZİ OLAMAYACAĞIM"

Son seçimde partisinin başarısına değinen Sucuoğlu şöyle konuştu, "UBP’nin yüzde 61 oyla seçilen 7 ay önce tüm sıkıntılara rağmen son yılların en yüksek oy oranıyla yüzde 40 ve 24 vekil kazanan partimin başında bu başarıyı yakalayan bir başkanım. Mütevazi olmayacağım bu başarıda çok büyük payım vardır.

"KURULTAYDA KAYBEDERSEM GİDERİM"

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığı kurultayda demokratik olarak kazandığını belirterek başkanlıktan ancak kurultayda kaybederse gideceğini vurguladı.

Sucuoğlu şöyle devam etti: "Şu ana kadar Partimizin seçim anlamında bir başarısızlığı yoktur. Ben demokratik yapılan kurultayla anlımın akıyla kazandım yine olağan kurultayda kaybedersem giderim. Bir hatırlatma Parti tüzüğü der ki Parti başkanı istifa ederse ancak kurultaya gidilir aksi mümkün değildir"

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31/08/2022 07:47