Sucuoğlu Lefkoşa Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti

Başbakan Faiz Sucuoglu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Sucuoğlu, hastanenin aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören yerleriyle ilgili Sağlık Bakanı Ali Pilli’den bilgi aldı.

Faiz Sucuoğlu, “bir hekim olarak” hastanenin uzun yıllardır Kıbrıs Türk halkına verdiği hizmeti yakından bildiğini belirterek, yıpranmanın yarattığı sorunlarla karşılaşıldığını kaydetti.

‌Başbakan Sucuoğlu, Sağlık Bakanlığı döneminde bizzat kendisinin başlattığı yeni hastane projesini, yine kendileri döneminde Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle bitireceklerini, kalıcı, sürdürülebilir, yeni, donanımlı sağlık sisteminin hayata geçmesinin öncelikleri olacağını vurguladı.

Hastanenin diğer çalışmaları ile ilgili de bilgi alan Sucuoğlu, tüm sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı.

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31/12/2021 18:58