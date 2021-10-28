Sucuoğlu, Metehan, Ortaköy ve Küçük Kaymaklı Örgütlerini Ziyaret Etti

Kurultay öncesi parti örgütlerini ziyaret eden UBP Genel Başkan Adayı Faiz Sucuoğlu, tek başına iktidar yürüyüşü için söz verdi.

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28/10/2021

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Sucuoğlu, Metehan, Ortaköy ve Küçük Kaymaklı Örgütlerini Ziyaret Etti

Kurultay öncesi parti örgütlerini ziyaret eden UBP Genel Başkan Adayı Faiz Sucuoğlu, tek başına iktidar yürüyüşü için söz verdi.

UBP Genel Başkan Adayı Faiz Sucuoğlu Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Metehen, Ortaköy ve Küçük Kaymaklı örgütlerini dün ziyaret eden Sucuoğlu, “yoğun bir kalabalıkla” karşılandı. 

Kurultay ile birlikte tek başına iktidar yürüyüşünün başlayacağını belirten Sucuoğlu, oluşacak yeni yönetimin ileriki dönemde önce erken genel seçimden, sonra da yerel seçimlerden partiyi başarı ile çıkaracak bir yapı oluşturacağını belirtti. 

Sucuoğlu yeni dönemde partinin, demokratik, şeffaf ve katılımcılık anlayışı ile temelden gelen sesleri göz ardı etmeden yönetileceğini vurguladı.

28/10/2021 14:56
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TAGS: Faiz Sucuoğlu, UBP, kurultay
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