Sucuoğlu: Nisap sorunu yaşanmayacak bir süreci başlatmak istiyoruz''

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09/02/2022

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Sucuoğlu: Nisap sorunu yaşanmayacak bir süreci başlatmak istiyoruz''

Sucuoğlu başkanlığındaki UBP heyeti, YDP'yi ziyaret etti. Sucuoğlu görüşme öncesi yaptığı açıklamada, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde bugün YDP ve DP, yarın ise CTP ve HP ile görüşeceklerini kaydetti

Önümüzdeki hafta hükümeti kurmayı hedeflediklerini söyleyen Sucuoğlu, "Nisap sorunu yaşanmayacak bir süreci başlatmak istiyoruz" dedi

50 dakika süren görüşme sonrası açıklama yapan Sucuoglu: "YDP ile ilk görüşme çok olumlu bir havada geçti. Görüşlerimizi ilettik, görüşlerini dinledik. Değerlendirmelerimizi yapıp cuma veya cumartesi yeniden görüşeceğiz"

Arıklı: "Yararlı bir görüşme yaptık . Güçlü bir hükümetin kurulmasında fayda var"

09/02/2022 12:41
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TAGS: faiz sucuoğlu
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