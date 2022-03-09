Sucuoğlu: Oğuzhan Hasipoğlu istifa etti!

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09/03/2022

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Sucuoğlu: Oğuzhan Hasipoğlu istifa etti!

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Oğuzhan Hasipoğlu'nun istifasını sunduğunu belirterek, kabine değişikliğinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunulduğunu açıkladı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, TAK’a yaptığı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun istifasını sunduğunu duyurdu.

Başbakan Sucuoğlu, Hasipoğlu’ndan boşalan göreve, Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy’un, Taçoy’dan boşalan göreve ise Tahsin Ertuğruloğlu’nun atandığını açıkladı.

Sucuoğlu, kabine değişikliğini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunduğunu bildirdi.

09/03/2022 19:17
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TAGS: Sucuoğlu: Oğuzhan Hasipoğlu’nun istifa etti!
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