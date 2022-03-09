Sucuoğlu: Oğuzhan Hasipoğlu istifa etti!
09/03/2022
Başbakan Faiz Sucuoğlu, Oğuzhan Hasipoğlu'nun istifasını sunduğunu belirterek, kabine değişikliğinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunulduğunu açıkladı.
Başbakan Faiz Sucuoğlu, TAK’a yaptığı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun istifasını sunduğunu duyurdu.
Başbakan Sucuoğlu, Hasipoğlu’ndan boşalan göreve, Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy’un, Taçoy’dan boşalan göreve ise Tahsin Ertuğruloğlu’nun atandığını açıkladı.
Sucuoğlu, kabine değişikliğini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunduğunu bildirdi.