Sucuoğlu: Parlamentodaki en geniş uzlaşı için çalışacağım, toplumun bu işbirliğine ihtiyacı var

Ulusal Birlik Partisi’nin 22’nci Olağan Kurultayı’nda 12’nci genel başkan seçilen Faiz Sucuoğlu, CTP, HP ve diğer partilere yapacağı ziyarette 9 Ocak 2022’yi “Erken genel Seçim tarihi olarak önereceğini” söyledi.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’ye önemli açıklamalarda bulunan Sucuoğlu, erken genel seçime kadar tüm toplumu kucaklayacak, parlamento içerisinde en geniş işbirliğini sağlayacak bir uzlaşı için siyasi parti başkanları ile görüşeceğini söyledi.

Sucuoğlu, “Erken genel seçime kadar istihdam yapılmayacağını, kişiye özel bakanlar kurulu kararı alınmayacağını, atama yapılmayacağını” belirterek, “Hedefim sadece 26’yı bularak bir hükümet kurmak değil. Aynı zamanda, Seçim ve Halkoylaması Yasası ve Belediyeler Reformu’nun da içerisinde olduğu yasaları geçirecek, siyasi partilerin asgari müştereklerde buluştuğu bir meclis birlikteliğini oluşturmaktır” dedi.

SEÇİM TARİHİ 9 OCAK 2022

Dün siyasi partilerle görüşmek üzere randevu taleplerini ilettiğini vurgulayan Sucuoğlu, “Kafamdaki tarih 9 Ocak. Bu 2022’yi icraat yılı yapma adına da önemli ve erken bir tarih. En erken zamanda erken seçim için bu teklifi yapacağım. Diğer başkan arkadaşların da buna hayır diyeceğini düşünmüyorum” dedi.

HEPSİNE TEK TEK SÖZ VERECEĞİM

Şu anda ülkenin ciddi ekonomik sorunlarla boğuştuğunu, yeni bir hükümetin uzun vadeli olmayacağını vurgulayan Sucuoğlu şöyle devam etti:

Öyle görünüyor ki ilk etapta 26’ya dayalı bir seçim hükümeti kurulacak. Benim esas amacım parlamento içerisinde en geniş işbirliğini sağlamaktır.

Buradan, Haber Kıbrıs aracılığı ile de söz veriyorum, ilgili siyasi parti başkanı arkadaşlarıma da bu sözü vereceğim. İstihdam yapmayacağım, atama yapmayacağım, kamu bütçesini seçim için kullanacak adımlar atmayacağım.

Kişisel ya da partisel davranacak dönemleri artık geçtik. Polis, doktor, öğretmen, hemşire gibi acil hizmet gerektiren durumlar varsa, bu kısa sürede bunu da herkesle açık açık paylaşacağım. Önceliğimiz ekonomi ve 2022 bütçesi olacak

MECLİSTE İŞBİRLİĞİ

Amacının, toplumun ihtiyaç duyduğu, tüm siyasi partileri ve vatandaşı zora sokan yasaların olduğunu belirten Sucuoğlu, “Neden CTP ile koalisyonda olmadan da ortak yasa yapamayalım ki?” diye sordu.

Toplumun önünü açacak, partilerin üzerinde uzlaşacağı yasaların belli olduğunun altını çizen Sucuoğlu, “Siyasete yeni bir anlayış getirme adına, tüm muhalefet partilerine bu teklifi yapacağım” dedi.

Sucuoğlu, “Ben bu kısa süreli iktidarı tüm partilerle güç birliğine dönüştürmek için büyük bir çaba harcayacağım, bundan herkes emin olsun” dedi.

YÜZDE 61 DESTEK BUNUN İÇİN

UBP tabanının, kendisine verdiği yüzde 61 desteğe vurgu yapan Sucuoğlu, bunun anlamının, “Sadece partiyi değil, ülkeyi de düşün” olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, gerek parti içi, gerekse ülkedeki kavgalardan sadece UBP tabanının değil, tüm halkın bıktığını vurguladı. Sucuoğlu şöyle devam etti:

9 Ocak’a kadar olacak süreyi toplumsal bir mutabakatla aşalım. Bu halka, tüm farklılıklarımıza rağmen kendilerini düşündüğümüzü gösterelim. Ben hazırım. Parti içerisindeki geniş desteğin mesajı da budur.

Diğer partilere mensup arkadaşlarımdan da aldığım mesaj budur. Ocak 2022 seçimi sonrasında tecelli edecek iradeye hepimiz saygı göstereceğiz, yeni işbirliklerini kuracağız. Bu sürede halkımızın ihtiyacı olan morali ve siyasete biten inancı yeniden hep birlikte siyasi parti başkanlarımızla tesis etmeye hazırım.

Bu bir hayal ya da güzel dilek değil. Eğer istersek, ülkeyi düştüğü bu durumdan dört ayda ayağa kaldırırız. Seçimde halk karını verir.

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02/11/2021 12:28