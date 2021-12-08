Sucuoğlu: Polis benden ’video olayı’ ile ilgili ifade talep etmedi

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, Türkiye yetkilileri ile hiçbir sorunu olmadığını, bu konuda medyada ortaya atılan iddiaların gerçekleri yansıtmadığını vurguladı.

Sucuoğlu, “Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la hiçbir sorunumuz yoktur, gayet iyi bir ilişkimiz vardır” dedi.

KKTC Bütçesi görüşmeleri nedeniyle Ankara’ya gidemediğini, KKTC’deki bütçe çalışmaları tamamlandıktan sonra Türkiye’de bütçe görüşmeleri başladığını belirten Sucuoğlu, “Görüşmeler bitince gideceğiz ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ve Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay ile görüşeceğiz” diye konuştu.

Eski Başbakan Ersan Saner’in “video olayı” ile ilgili kendisini suçladığı ve halen polise ifade vermediği konusunda basına demeçleri olduğuna dikkat çeken Sucuoğlu, ifade vermesiyle ilgili polisten kendisine bir talepte bulunulmadığını, zaten bu konuda söyleyecek bir şeyinin de olmadığını kaydetti.

“Tek başına iktidar olacağız” sözünü öylesine söylemediğini, bu konuda iddialı olduğunu ifade eden Sucuoğlu, her gittikleri yerde büyük ilgi gördüklerini, salonlara sığmadıklarını, bu görüntülerin kendilerini iktidara yaklaştırdığını söyledi.

Dr. Faiz Sucuoğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“İzlem Gürçağ, kontenjan adayı olacak”

2022 Erken Genel Seçimle ilgili açıklamalarda bulunan Faiz Sucuoğlu, “UBP’de aday adaylığı seçimi için sıralama ve oy pusulası tamamlandı. 91 kişi aday oldu. Kontenjanlarla birlikte 50 kişi belirlenecek. 10 kişilik kontenjanın tümü kullanılacak. Girne İlçesinden İzlem Gürçağ kontenjan adayı olacak. Diğer kontenjan adaylarını da belirledik, yakında açıklayacağız. Geriye kalan 41 kişi seçim çalışmalarına yardım edecek. Aday aramadık kimsenin kapısını çalmadık, bu durum partiye olan ilgiyi gösteriyor” dedi.

“Salonlara sığmıyoruz bu görüntü tek başına iktidara bizi yaklaştırıyor”

“Tek başına iktidar olacağız” söylemine muhalefetin tepki gösterdiği, bu ifadelerle “propaganda yapıldığı” yapıldığı yönündeki değerlendirmeleri değerlendiren Sucuoğlu, “Bize gösterilen ilgiden memnunuz. Salonun içi kadar dışında da kalabalıklar var. Gençlerde inanılmaz heyecan ve kalabalık var. Her köyde ve ilçede gençlerde artış var. Kadınların toplantılarında izdiham oluyor. Bu görüntü tek başına iktidara bizi yaklaştırıyor. Hedef koyduk ve yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye yetkilileriyle sorunum yoktur”

Türkiye yetkilileriyle sorunu olduğu, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın kendisine küs olduğu, hatta Kıbrıs’a geldiğinde Oktay’ın Başbakanlık makam aracına girmediğiyle ilgili iddiaları yanıtlayan, Sucuoğlu, bunların gerçek dışı iddialar olduğunu, Türkiye yetkilileri ile hiçbir sorunu olmadığını vurguladı.

Sucuoğlu, “Sayın Fuat Oktay’la hiçbir sorunumuz yok, gayet iyi bir ilişkimiz var. Sayın Oktay’ın benim makam aracıma girmediği söyleniyor ama Kıbrıs’tan sorumlu bakanlar TC Büyükelçiliği’nin makam aracını kullanıyor. Bu eskiden beri böyledir. KKTC Bütçesi görüşmeleri vardı diye Ankara’ya gidemedik. Bizim bütçe çalışmalarımız tamamlandı Türkiye’de bütçe görüşmeleri başladı. Görüşmeler bitince gideceğiz ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay ile görüşeceğiz” diye konuştu.

“Göreve geldik sıkıntılara rağmen maaşları ödedik”

Daha önce de “Türkiye yetkilileri Sucuoğlu’nu istemez aday olamayacak ve seçilmeyecek” diye iddialar olduğunu ancak bunun gerçek olmadığının ortaya çıktığını belirten Sucuoğlu, “Haber ve konu bulamayınca ortaya bu dedikoduları atıyorlar. Göreve geldik sıkıntılara rağmen maaşları ödedik, bundan sonra da ödeyeceğiz bir sıkıntı yok. Devletlerde devamlılık esastır. CTP bile Türkiye yetkilileriyle farklı dünya görüşü olmasına rağmen hükümetteyken Türkiyeli yetkililerle sorun yaşamadı. Türkiyeli yetkililer kişiler üzerinden hareket etmiyor, katkılarını Kıbrıs Türklerine yapıyor” dedi.

“Polis benden ’video olayı’ ile ilgili ifade talep etmedi”

Eski Başbakan Ersan Saner’in “video olayı” ile ilgili kendisini suçladığı ve halen polise ifade vermediği konusunda basına demeçleri olduğuyla ilgili soruyu yanıtlayan Sucuoğlu, ifade vermesiyle ilgili polisten kendisine bir talepte bulunulmadığını, zaten bu konuda söyleyecek bir şeyinin de olmadığını kaydetti.

Sucuoğlu, “Konuşmaya değmez, bunlar hoş şeyler değil” ifadelerini kullandı.

“Erman Çitim soruşturması hakkında bilgi istemedim”

Devletin gizli belgeleri ile bazı videoların evinde bulunduğu belirtilen ve tutuklanan Erman Çitim hakkında, polisin kendisine bilgi verip vermediğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Sucuoğlu, “Bu konuda ben polisi arayıp bilgi sormadım. Polis bana ve Cumhurbaşkanına bilgi vermek isterse verir” diye konuştu.

“Dana’nın görevden alma yazısını 4 gün beklettim”

DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’nun neden Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana’nın görevden alınmasını talep ettiğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Sucuoğlu, şöyle konuştu:

“Sayın Dana’nın görevden alınmasını talep eden ben değilim, DP kanadıdır. Çünkü Dana’nın tuttuğu makam, hükümet ortağı DP kanadındadır. Ataoğlu bana, Dana’yı görevden almak istediğiyle ilgili yazı yazdı. Bu talep yazısını 4 gün beklettim daha sonra Cumhurbaşkanı’na havale ettim. Orada bekliyor. Bana ‘25 kişi istihdam etmek istediği ve Dana’nın izin vermediğiyle’ ilgili bir şey söylemedi. Aramızda böyle bir konuşma olmadı, yalnızca görevden almak istediğini söyledi. Yazılı olarak gelince de adım atıldı” dedi.

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08/12/2021 18:37