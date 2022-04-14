Sucuoğlu: Popülizmden uzak adımlar atacağız…

2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü ile ilgili detaylar veren Başbakan Sucuoğlu, “Hayat Pahalılığı ödeneği ile 13’üncü maaşın kaldırılacağı yönünde maddeler yok. Böyle bir durum yok, çok net olarak söyleyeyim. İlerleyen süreçte bizlerin atacağı adımlara bağlı sonuçlardır. Olumlu ya da olumsuz bir şey söylemek doğru olmaz” şeklinde konuştu.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü ile ilgili detayları BRT ekranlarında açıkladı.

10 sayfalık protokolün tek cümlelik özetinin, “Kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC ekonomisi” olduğunu söyleyen Sucuoğlu, “Bu işleri popülizmden uzak bir şekilde yapacağız. Radikal karar almaktan endişe duymayacağız, ekonominin bir şekilde ayakları üzerinde durmasını sağlayacağız” dedi.

Protokolün imzalanmasından önce 1 buçuk saat süreyle heyetler arası görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Sucuoğlu, “Kamu maliyesi açısından giderin azaltılması ve gelirin arttırılması yönünde yasal düzenlemelerin hayata geçmesi yönünde görüş birliği var. Önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu’nun gündemine getireceğiz” ifadelerini kullandı.

13. MAAŞ VE HAYAT PAHALILIĞI ÖDENEĞİ

Protokolde Hayat Pahalılığı ödeneği ile 13’üncü maaşın kaldırılacağı yönünde maddelerin bulunmadığını ifade eden Sucuoğlu, “Böyle bir durum yok, çok net olarak söyleyeyim. İlerleyen süreçte bizlerin atacağı adımlara bağlı sonuçlardır. Olumlu ya da olumsuz bir şey söylemek doğru olmaz” şeklinde konuştu.

"EYLEM PLANLARI 4 BAŞLIK ALTINDA TOPLANDI"

Protokolde eylem planlarının 4 başlık altında toplandığını ifade eden Sucuoğlu, “Bunlardan biri kamu yönetimi ve kamu maliyesi politikalarıdır. İkincisi ekonomi ve finans. Üçüncü, sosyal politikalar. Dördüncü ise adalet, güvenlik ve savunma politikalarıdır” dedi.

3 MİLYAR 200 MİLYON TL HİBE, 1 MİLYAR 50 MİLYON TL KREDİ

Ankara’nın protokol kapsamında 3 milyar 200 milyon TL hibe yardımında, 1 milyar 50 milyon TL de kredi yardımında bulunmayı taahhüt ettiğini belirten Sucuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“3 milyar 200 milyonluk hibe yardımından altyapı ve reel sektör projelerine 2 milyar 164 millyon TL’lik katkı sağlanacak. Faaliyet ödeneklerine 96 milyo TL, savunma giderlerine ise 940 milyon TL katkı sağlanacak. 1 milyar 50 milyon TL’lik kredi yardımı kapsamında, cari bütçe açığına katkı anlamında 500 milyon TL, reformu destekleme ödeneği olarak da 450 milyon TL’lik bir katkı öngörülüyor. Türkiye Cumhuriyeti, KKTC’ye 4 milyar 250 milyon TL’lik bir mali destek vermeyi taahhüt etmiştir.”

KIB-TEK'İN ÖZELLEŞTİRİLECEĞİ İDDİALARI

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun özelleştirileceği yönündeki iddialarla ilgili de konuşan Sucuoğlu, “KIB-TEK’le ilgili söylentiler dolaşıyor. Özelleşme olacak, şöyle olacak. Böyle bir şey yok. Dedikodu seven bir toplumuz. Böyle bir şey yok. X şirket geldi de 'biz elektrik üretmek istiyoruz' dedi, Başbakanlık da bu konuya tamam dedi falan yok böyle bir şey. Ülkede gerginlik yaratmaya şu aşamada gerek yok” ifadelerini kullandı.

Bu habere tepkiniz:



14/04/2022 17:28