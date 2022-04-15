Sucuoğlu: Protokolün gereğini yerine getirmek görevimiz

Başbakan Faiz Sucuoğlu, yeni sorumluluklarla ülkeye döneceklerini, altına imza koydukları protokolün gereğini yerine getirmelerinin görevleri olduğunu belirtti.

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15/04/2022

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Sucuoğlu: Protokolün gereğini yerine getirmek görevimiz

Başbakan Faiz Sucuoğlu, yeni sorumluluklarla ülkeye döneceklerini, altına imza koydukları protokolün gereğini yerine getirmelerinin görevleri olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara’daki yoğun temaslarını tamamlayarak, yeni sorumluluklarla ülkeye döneceklerini kaydeden Sucuoğlu, “Altına imza koyduğumuz protokolün gereğini yerine getirerek, halkımızın hem alım gücünü artırmak, hem sürdürülebilir bir kamu yapısı yaratmak öncelikli görevim.” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:

“Tüm bürokrasimiz ile hızlı ve uyum içerisinde çalışarak, halkımızın en iyi hizmeti alacağı bir yapı için çalışmaya devam edeceğiz.

Elimizdeki imkanları en iyi şekilde ve herkese eşit hizmet sağlanması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Temaslarımızla ilgili her şeyi şeffaf bir şekilde meclisteki arkadaşlarımızla da paylaşacağız.”

15/04/2022 16:15
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TAGS: Faiz Sucuoğlu, haber, kıbrıs
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