Sucuoğlu: Sağlıkta herşey kontrol altında 

Başbakan Dr Faiz Sucuoğlu bugün Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar ile birlikte Lefkoşa Acil Durum (Pandemi) Hastanesini ziyaret etti. Başbakan Faiz Sucuoğlu ziyarette yaptığı açıklamada, “Havalar soğudukça Covid-19 vakalarının artması beklenen bir durumdur” dedi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmaların sürdüğünden bahseden Sucuoğlu“Moral bozmaya gerek yok, sağlıkta her şey kontrol altında” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu koronavirüsle mücadelede aşılamanın önemine dikkat çekerek, “Vatandaşlar aşılanmayı ihmal etmesin” ifadelerini kullandı.

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19/11/2021 13:38