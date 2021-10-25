Sucuoğlu: Saner, rakibim değil ki neden onla uğraşayım?

Haber Kıbrıs-Özel

UBP Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Faiz Sucuoğlu, “Başbakan Ersan Saner’in görüntülerinin yer aldığı videonun” yasadışı olarak yayınlamasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan zanlı P.G.'nin avukatının, şahsını hedef alan iddialarının gerçek dışı olduğunu söyledi.

Haber Kıbrıs’a konuşan Faiz Sucuoğlu, “İddialarını kanıtlasınlar, değil milletvekilliğinden istifa etmek, başkan adaylığından çekilmek, siyaseti bırakmak, ülkeyi terk ederim” dedi.

Kurultaydaki başkanlık yarışında kendisinin yüzde 60’larda, Ersan Saner’in ise yüzde 16’larda olduğunu iddia eden Sucuoğlu, “Böyle antidemokratik işlerle kesinlikle uğraşmam. Zaten neden uğraşayım, Ersan Saner benim rakibim değil ki” diye konuştu.

“Süreci bu kadar çirkinleştirmemek lazım”

P.G.’nin avukatının, “Silinen görüntülerin zanlı C.S. tarafından geri getirildikten sonra ‘usb'ye aktarıldığı, bu ‘usb'nin de düzenlenen bir toplantıda Faiz Sucuoğlu'na verildiği iddiasını” şiddetle reddeden Faiz Sucuoğlu, “Yalan iddialarla kurultay süreci bu kadar çirkinleştirilmemeli. Eğer bu kadar çirkinleşeceklerse eksik olsun” dedi.

Sucuoğlu, “Çok iddialı söylüyorum. P.G.’nin ve diğer zanlıların yer aldığı bir toplantıda yer aldığımı ve bahsi geçen ‘usb’nin bana verildiğini ispatlasınlar, değil milletvekilliğinden istifa etmek, başkan adaylığından çekilmek, politikayı bırakmak, memleketi bile terk ederim” diye konuştu.

“İddialar katiyetle yalandır”

İddiaların gerçek olmadığını, ortaya çıkan skandalın bedelinin kendisine ödettirilmek istendiğini, bunun da büyük haksızlık olduğunu ifade eden Sucuoğlu, “İddialar katiyetle yalandır, kesinlikle bunları kabul etmem. Ne münasebet, ben hayatım boyunca onurumla yaşadım, dürüstlüğü ilke bildim. Beni çirkefe çekmeye kalkışmalarını şiddetle kınarım” dedi.

“Ben yüzde 60’lardayın Saner yüzde 16’larda, neden onula uğraşayım?”

Her zaman için demokratik bir ortamda yarışmayı ilke edindiğini belirten Sucuoğlu, “Böyle antidemokratik bir şey yapmam mümkün değil. Zaten niye yapayım? Anketlerde ben yüzde 60’larda, Ersan Saner’in yüzde 16’larda görünüyor. Halkın bana gösterdiği ilgi de bunun kanıtı. Ersan Saner benim rakibim değil ki neden onunla uğraşayım?” diye sordu.

Olayla hiç ilgisi yokken ısrarla bir oyunun içine çekilmek ve itibarının zedelenmek istendiğini ifade eden Sucuoğlu, zanlının avukatının iddialarının gerçek olmadığını, bu olayla ilgisi olmadığının yakında ortaya çıkacağını vurguladı.

Bu habere tepkiniz:



25/10/2021 18:18