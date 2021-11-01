Sucuoğlu: Seçim tarihi vererek bir seçim hükümeti kurulabilir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan, hükümeti kurma görevini alan UBP Genel Başkanı Faiz Sucoğlu basına bir açıklamada bulundu.

Sucuoğlu, 26 sayısını bulup, seçim hükümeti kurabilecek bir sayıya ulaşabileceğini düşündüğüne dikkat çekerek, “Seçim tarihi vererek bir seçim hükümeti kurulabilir. Erken seçim tarihi 6 Şubat olabilir. Yeni bakanlar kurulu sunulursa ve cumhurbaşkanı onay verirse yeni hükümet kurulabilir. Önceliğimiz ülke ve insanımızdır. Partisel çıkarlar sonradan gelir” ifadelerini kullandı.

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01/11/2021 12:56