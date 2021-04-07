Sucuoğlu: Seçime hazırlanan Berova ile Hasipoğlu’na hakaret ve haksızlık olur

UBP milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu, UBP Genel Sekreterlik seçimi ile ilgili “seçimsiz bir abi getirme düşüncesi ve girişimi” olduğu yönünde ortada bazı dedikodular bulunduğunu ifade erek, “Resmen duymadım ancak etrafta konuşuluyor. Seçim olmadan bu göreve bir abinin getirilmesi düşüncesi olduysa yanlış yapılıyor, bu, seçime hazırlanan 2 adaya hakaret ve haksızlıktır” dedi.

Aday olmak isteyenin yarışa girmesi gerektiğini ifade eden Sucuoğlu, genel sekreterlik için hazırlanan Özdemir Berova’nın ve Oğuzhan Hasipoğlu’nun yerine başkasının yarışsız seçtirilmesinin yanlış olacağını kaydetti. Sucuoğlu, “Yarıştan korkmak kaçmak ortadan kaldırmak yanlıştır. Parti ve ülke zarar görür” dedi.

Dr. Faiz Sucuoğlu, Haber Kıbrıs WEB TV’de yayınlanan “Marka” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Hükümetteki her milletvekili başbakan gibidir”

Cumhuriyet Meclisindeki Nisap sorununa değinen Sucuoğlu, “HP’den istifa eden bağımsız milletvekilleri ayrı bir parti gibidir, çünkü birlikte hareket ediyorlar. Daha önce de söyledim; hükümet aslında bir tür dörtlü hükümettir. Daha önce ‘Hükümetteki her milletvekili başbakan gibidir’ demiştim, çünkü sayı olarak 27 milletvekilinin ağırlığının başbakan kadar olduğunu anlatmak istedim. 3 bağımsız arkadaşı iyi tanıyorum, kişisel çıkarlar için nisabı sağlamadıklarını düşünmem. Muhalefet milletvekilleri acil durumlarda nisap sorununda yardımcı oluyor” dedi.

“Emekli olan engellilerle ilgili düzenleme son aşamada”

Çift maaş alan engellilerle ilgili düzenleme konusunda konuşan Sucuoğlu, “Devlette iki maaş alınamaz bir tercih yapılması gerekir. Emekli olan engellilerin, bakıcıları var ve giderleri çoktur, bununla ilgili düzenleme yapılması konusunda son aşamaya gelinmişti. Engellilerle ilgili konularda mecliste hassasiyet var ve genelde yasalar oybirliği ile geçer” diye konuştu.

“Abi düşüncesi doğruysa diğer adaylara haksızlıktır”

UBP Genel Sekreterlik seçimi ile ilgili konuşan Sucuoğlu, “Resmen duymadım ancak etrafta konuşuluyor. Seçim olmadan bu göreve bir abinin getirilmesi düşüncesi olduysa seçime hazırlanan 2 adaya hakaret ve haksızlıktır” diye konuştu.

Sucuoğlu, “Aday olmak isteyen yarışa girer. Genel sekreterlik için bu iki arkadaş yerine başkasının seçtirilmesi yanlıştır. Yarıştan korkmak kaçmak ortadan kaldırmak yanlıştır. Parti ve ülke zarar görür” dedi.

“Sekreterin görevi ekim ayına kadar”

Parti meclisi üyeleri tarafından önümüzdeki günlerde seçilecek olan genel sekreterin görev süresinin ekim ayına kadar olduğunu anlatan Sucuoğlu, “Sekreter, parti içindeki seçimleri yapıp partiyi kurultaya hazırlarsa ve süreci başarılı götürürse, ekimden sonra da avantajlı olacak” diye konuştu.

“Topal, UBP kökenlidir”

UBP üyelerinin, milletvekili olmak isteyenleri önce kendi süzgecinden geçirmek istediğine işaret eden Sucuoğlu, “Üye seçtiği oy verdiği kişi destekler. Kontenjan adayları maalesef UBP’de seçilmiyor. HP’den istifa eden bağımsız milletvekillerinin UBP’de kontenjandan aday olmaya ihtiyacı yoktur. Mesela Hasan Topal UBP kökenlidir. Girip yarışırsa kazanma şansı yüksektir” diye ifade etti.

“Kaybedersem giderim söylemi yanlıştır”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın, ‘Kurultayda kaybedersem çekilirim’ söyleminin yanlış olduğuna dikkat çeken Sucuoğlu, “Kaybedersen ve faydalı olamayacağına inanırsan gidersin, bu nedenle bu gibi söylemlere gerek yoktur. Erhan Arıklı’nın duygusal bir anında söylediğine inanıyorum. Arıklı, mecliste iyi bir performans çiziyor. Kudret Bey ve Bertan Bey gibi dolu konuşan insanlara ihtiyacımız vardır” diye konuştu.

“Araziler boş kalacağına yatırım gelsin”

Bir izleyicinin, ‘Otel sahipleri yerli değil, bu nedenle kazandıkları para ülkede kalmıyor’ eleştirisi ve sorusunu yanıtlayan Sucuoğlu şöyle konuştu:

“Senin otel yapacak paran yok. Yatırımcı dostu olmalısın. Kaçırdığımız yatırımcılar, Karadağ’a gidiyor. Turizm sektöründe 5-6 bin KKTC vatandaşı çalışır. Tüm çalışanlar ve turistler ülkeye para bırakır. Çarşı iş yapar. Çalışanına sigorta öder. Araziler boş kalacağına yatırım gelsin. Boş arazilerde tavşanlar ve kuşlar mı gezsin? Evlatların İngiltere’de iş mi arasın. Ada ülkelerinde mikro milliyetçilik var. ‘Dıştan birinin gelmesini istemiyoruz. Otel benim değil kimse yapmasın’ söylemi kabul edilemez. Paran varsa yap, yoksa yapmak isteyene karşı çıkma. Yatırımcı oteli söküp götüremez, ülkemize kalacak. Yatırımcıyı hırsız ilan ediyoruz. Ülkesine dönünce gelecekleri etkiliyor. Kabuklarımızı kırmazsak yok olacağız. Pandemide gördük sıcak para girmeyince maliye etkilendi”.

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07/04/2021 19:37